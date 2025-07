'Ngân Baby' vừa bị tạm giữ hình sự là ai? Hot girl đã làm trò gì để nổi tiếng?

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 13/7, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) đã chuyển hồ sơ đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Ngân (thường gọi là Ngân 'Baby", SN 2003, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) sang Văn phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn tin cho biết, Nguyễn Thị Hoàng Ngân vừa bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.