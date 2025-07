Tạm giữ hình sự Ngân "Baby"

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 13/7, Công an phường Thành Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đã chuyển hồ sơ đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 2003, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) sang Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.