NÓNG: Kênh của “chiến thần livestream” Võ Hà Linh bất ngờ “hành động lạ” sau vụ một lô sữa rửa mặt Gammaphil bị thu hồi

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đường Văn Thiết, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.