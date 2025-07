Cập nhật hướng đi của bão Nari trên biển, dự báo đạt cường độ cực đại trong hôm nay

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) dự báo bão nhiệt đới dữ dội Nari sẽ mạnh lên cực đại vào 13h ngày 14/7, với sức gió duy trì khoảng 101 km/h và gió giật lên tới 130 km/h.

Theo thông tin từ báo Lao Động, theo tin bão mới nhất, bão Nari đã mạnh lên. Sáng 14/7, tâm bão ở khoảng 34,1 độ Vĩ Bắc - 142,2 độ Kinh Đông, cách Yokosuka, Nhật Bản khoảng 230 km. Bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 39km/h.

Hồi 1h ngày 14/7, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 95 km/h, giật lên 120 km/h. Sóng trên vùng biển cơn bão đi qua cao tới 7m, biển động.

Dự kiến cơn bão sẽ tiếp tục mạnh lên và tiến gần hơn đến quần đảo Ogasawara của Nhật Bản. Bão có khả năng sẽ tiếp cận quần đảo Izu và sau đó là khu vực Kanto vào sáng mai.

Bão cũng dự kiến sẽ tiếp cận khu vực Saporo (Nhật Bản) vào ngày mai 15/7.

Cập nhật hướng đi của bão Nari trên biển - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 14/7:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, tối mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, nắng gián đoạn, có lúc mưa rào, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

2 áp thấp gần Biển Đông sắp xuất hiện sau bão số 2 Danas Theo các nhà dự báo thời tiết Philippines, ngay sau bão Danas, 2 áp thấp gần Biển Đông dự báo hình thành.

