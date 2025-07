Nói đến đây bà Xoan không cầm được nước mắt, khóc òa lên mà than: "Sao các cháu tôi khổ thế! Chúng nó đang sống yên ấm hạnh phúc mà ông trời nỡ bắt cách biệt âm dương thế này".

Gia đình anh Công đang vui vẻ hạnh phúc, bỗng cách biệt âm dương sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh: Báo Xây Dựng

Ông Đậu Đình Toàn (SN 1963, bố đẻ anh Công) chậm rãi kể trong nỗi đau chồng chất: “Vợ chồng tôi sinh được hai đứa con trai là Thành (1990) và Công (1993). Nhà làm nông, quanh năm trông vào mấy sào ruộng nên cuộc sống chẳng dư giả gì. May mắn hai đứa đều ngoan, học hết cấp 3 rồi học nghề, đi làm công nhân mấy nhà máy quanh đây để đỡ đần cha mẹ”.

Sau khi vợ chồng Thành chia tay, con trai vào Nam làm công nhân, con dâu đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, cháu Đậu Đình Anh Q gửi lại cho ông bà nội nuôi dưỡng. Còn Công làm công nhân ở công ty thiết bị điện, vợ làm công nhân may. Dù không phải con ruột, nhưng vợ chồng Công thương cháu Q như máu mủ. Đi đâu cũng đưa cháu theo, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ.

“Hôm qua, tranh thủ cuối tuần, cả nhà nó về quê vợ ở Thanh Chương chơi, thằng Q cũng đi theo. Ai ngờ… trên đường về thì bị xe người ta đâm… đến mức thế này”, ông Toàn nói trong nước mắt. Tiếng nấc nghẹn của người cha mất con, ông mất cháu khiến ai nghe cũng quặn lòng.

Những người thân trong gia đình anh Công thất thần khi mà lần lượt mất đi con trai, cháu trai chỉ trong 1 ngày - Ảnh: Báo Xây Dựng

Bà Nguyễn Thị Lành (vợ ông Toàn) từ lúc hay tin dữ đã ngất lên ngất xuống. Khi vừa tỉnh thì lại kêu gào, thổn thức lo lắng cho cháu trai và con dâu mang thai tháng thứ 3 đang ở viện.

"Hôm qua, lúc tai nạn vừa xảy ra, cái Bình (chị Nguyễn Thị Bình 28 tuổi, vợ anh Công) lúc đó còn tỉnh táo điện thoại về báo tin. Sau đó, mọi người chạy lên hiện trường thì tất cả đã được đưa đến viện. Khi đến viện thì Công đã không qua khỏi. Cháu Ph thì bất tỉnh, chảy nhiều máu, mẹ nó cũng bị nặng không biết có giữ được cái thai không. Nhưng cũng chính lúc đó, chúng tôi mới phát hiện còn thiếu cháu Q, nên quay lại hiện trường nhờ lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến đêm thì tìm thấy và đưa cháu về", ông Toàn kể.

"Hiện tại bố của cháu Q đang trên đường từ miền Nam ra. Mẹ của cháu cũng đang từ Đài Loan về. Bình thường cháu ở cùng ông bà nội. Giờ cháu mất, gia đình đau đớn vô cùng", ông Toàn nói.

Chia sẻ với nỗi đau của gia đình, ngay trong sáng 14/7, Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã cùng chính quyền 2 xã Vạn An, Đại Huệ đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Ban ATGT tỉnh Nghệ An trao 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 2 triệu đồng cho người bị thương. Chính quyền 2 xã cũng hỗ trợ mai táng phí mỗi trường hợp 5 triệu đồng và hỗ trợ 2 triệu đồng tiền điều trị cho người bị thương.

Lực lượng chức năng trục vớt xe ô tô lao xuống sông - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 chiều 13-7, tại km32+100 quốc lộ 46A đoạn qua khối Ba Hà, xã Vạn An, ô tô BKS 37A-348.xx do anh T.H.B. (37 tuổi, ngụ xóm Hồng Sơn, xã Thượng Tân Lộc (cũ); nay là xã Vạn An) điều khiển chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An.

Trên xe anh B. có anh T.V.T. (35 tuổi, ngụ xã Vạn An) và anh T.H.S. (SN 1990, trú tỉnh Hà Tĩnh). Khi di chuyển đến đoạn cầu Thiên Đường, xã Vạn An, xe anh B. va chạm với xe máy của anh Đ.Đ.C. (32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) chở vợ N.T.B.(28 tuổi) và con trai Đ.Đ.P. (4 tuổi), cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi) và xe máy do bà H.T.Q. (52 tuổi) chạy cùng chiều phía trước rồi tông gãy lan can cầu, lao xuống sông.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh C. tử vong, anh B., chị B. và cháu P. bị thương nặng. Riêng cháu Q. và anh S. rơi xuống sông mất tích, thi thể đã được tìm thấy sau đó.