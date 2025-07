Chăm sóc bà Quý bên giường bệnh, ông Nguyễn Xuân Huệ (46 tuổi) - em rể bà Quý - cho biết: "Chị tôi ở nhà ngoại về chừng 15 phút thì tôi nhận được điện thoại báo chị bị ô tô tông. Cũng may chị tôi bị ô tô hất văng từ phía sau, không đâm trực diện rơi xuống cầu", ông Huệ kể.

Chiếc ô tô gây tai nạn được cẩu lên cầu. Phía trên, một đoạn lan can cầu bị tông văng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sáng 14/7, ở làng quê thôn 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (cũ) , bà con chòm xóm, gia đình làm lễ an táng cho anh Đậu Đình C. (32 tuổi) và cháu Đậu Đình Q. (9 tuổi, cháu anh C.). Ông Đậu Đình Toàn (62 tuổi, cha anh C.) như ngã quỵ ngày đau đớn tiễn đưa con, cháu nội khi tuổi đời họ còn trẻ.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, gia đình ông Toàn có hai người con, anh C. là con trai thứ hai. Hai vợ chồng anh C. có hoàn cảnh khó khăn, đều làm công nhân trong một nhà máy gần nhà.

Vợ chồng anh C. có một con 4 tuổi, và chị Bình - vợ anh C. đang mang thai đứa con thứ hai. Ngày 13-7, anh C. chở vợ, con và cháu trai về quê vợ ở huyện Thanh Chương (cũ) chơi.

Hiện tại, vợ và con trai hơn 4 tuổi của anh vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Lãnh đạo bệnh viện cho biết: Bệnh viện đang nỗ lực hết sức để cứu sống bệnh nhi Đ.Đ.P (55 tháng tuổi, là một trong những nạn nhân trong vụ TNGT ở cầu Thiên Đường, QL46 chiều ngày 13/7).

Ông Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Xây Dựng

Kết quả chụp chiếu và làm các xét nghiệm cho thấy, cháu P được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chấn thương bụng kín và gãy cẳng chân trái.

"Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động tối đa trang thiết bị và y bác sĩ, khẩn trương chụp chiếu và thực hiện các bước cấp cứu cho bệnh nhân.

Hiện cháu P được điều trị chống phù não, thở ô xy; phần chân gãy cũng đã được nẹp cố định; trẻ có tỉnh nhưng phản xạ chậm", lãnh đạo bệnh viện cho hay.