Sau đó bạn mình có quay sang nói "Ủa" (lúc này 2 người Hàn Quốc đã đứng ngoài giục rất nhiều rồi, mãi sau bạn mình mới phản ứng như vậy). Sau đó thì 1 người bất ngờ đánh bạn mình, rồi tiếp tục lao vào túm tóc, đấm đá liên tiếp.

Mình can ngăn thì còn bị dọa đuổi mình ra ngoài để đánh bạn mình. Cả quán chứng kiến. Mình cũng có nhờ quán gọi công an và can ngăn giúp mình nhưng cũng không được giúp đỡ nhiệt tình của quán.