2 áp thấp gần Biển Đông sắp xuất hiện sau bão số 2 Danas

Những con sông, bao gồm sông Tiền Đường ở Chiết Giang và các phụ lưu, dự kiến có mực nước dâng cao đáng kể. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo khả năng nước dâng cao vượt mức cảnh báo trên một số con sông vừa và nhỏ trong vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét cao ở vùng đồi núi.

Tin bão mới nhất của Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, bão Danas đang ở bên ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR) và dự kiến di chuyển về khu vực đông bắc Trung Quốc trước khi rời khỏi khu vực dự báo PMD của PAGASA trong tuần này.

Theo các nhà dự báo thời tiết Philippines, ngay sau bão Danas, 2 áp thấp gần Biển Đông dự báo hình thành. Áp thấp đầu tiên dự kiến xuất hiện ở phần phía đông bắc của PAR với khả năng mạnh lên thành bão thấp trong tuần từ nay đến ngày 13/7.

Trong khi đó, áp thấp gần Biển Đông thứ 2 dự kiến xuất hiện trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 20/8. Các mô hình dự báo nhận thấy áp thấp này hình thành ở phần ranh giới phía đông bắc của PAR và vùng dự báo TCAD của PAGASA. Tương tự, áp thấp mới cũng ít có khả năng mạnh lên thành bão trong giai đoạn dự báo.

Các cơn bão sẽ diễn ra trong năm nay sẽ không mạnh bằng các cơn bão đã đi vào hoặc phát triển bên trong khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào năm ngoái.

Bão Danas sẽ đổ bộ Trung Quốc trong chiều hoặc tối nay - Ảnh: PAGASA/Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, dự báo thời tiết ngày 8/7 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.