Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay (14/7): Ngày nắng nóng, mưa dông xuất hiện vào chiều tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích thời tiết khu vực sẽ duy trì đặc trưng mùa mưa trong cả tuần này.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hôm nay 14/7, thời tiết TP HCM và Nam Bộ được dự báo có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam duy trì cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo đó, thời tiết chung sẽ tiếp tục chuỗi ngày nắng gián đoạn, mưa dông phổ biến vào chiều tối. Nhiệt độ ban ngày từ 31–34 độ C, oi nóng do độ ẩm cao. Mưa xuất hiện gần như mỗi ngày, thường sau 15 giờ và có thể kéo dài tới tối.

Đến cuối tuần, mưa có xu hướng gia tăng cả về lượng và cường độ. Lưu ý đề phòng ngập cục bộ ở đô thị và tình trạng gió giật, sấm sét trong mưa dông.

Thời tiết Nam Bộ ngày nắng nóng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, theo ứng dụng quan trắc không khí Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ), chất lượng không khí hôm nay tại TPHCM ở ngưỡng trung bình - 73.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

