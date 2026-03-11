Chân dung tài tử 47 tuổi khiến Trương Lăng Hách và dàn diễn viên lu mờ

Gương mặt được nhắc đến là Nghiêm Khoan - một trong “Thiên Nhai tứ mỹ” (4 mỹ nam cổ trang hàng đầu) của màn ảnh Hoa ngữ, trong phim đóng vai quyền thần Ngụy Nghiêm.

Trong phim Trục Ngọc, cặp đôi diễn viên chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi ban đầu là yếu tố chính thu hút khán giả. Nhưng khi phim lên sóng, một vai phụ xuất hiện chưa tới 5 phút lại chiếm sự chú ý lớn.

Trong cảnh thiết triều khoảng 3 phút, Nghiêm Khoan khiến vị hoàng đế trẻ đang ngồi trên ngai vàng trông giống như thái giám tổng quản đứng bên cạnh rót trà. Chủ đề “Nghiêm Khoan khiến hoàng đế trông như thái giám” chỉ trong một ngày đã đạt 280 triệu lượt đọc, phủ kín mạng xã hội.

Khi bước vào điện, nhân vật Ngụy Nghiêm nói một câu: “Bệ hạ, thần đến muộn”. Nghiêm Khoan thể hiện giọng nói trầm, lạnh lùng, và không hề có chút hoảng sợ của một thần tử.

Chỉ một câu đó đã khiến tất cả các quan văn võ như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt cúi người hành lễ, tự động nhường ra một lối đi riêng.

Lúc này máy quay chuyển sang vị hoàng đế đang trên ngai vàng, lưng khẽ cứng lại, tư thế ngồi lập tức trở nên gò bó. Rõ ràng là hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng khí thế lại thấp hơn hẳn Ngụy Nghiêm một bậc.

Ở tuổi 47, ngoại hình của Nghiên Khoan vẫn gây choáng ngợp. Với chiều cao 1m88, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt tài tử còn có cấu trúc xương cực kỳ đẹp: mũi cao, mắt sâu, đường quai hàm sắc nét. Hàng loạt bình luận cho rằng, gương mặt Nghiêm Khoan giống như “mô hình 3D biết đi”.

Diễn xuất của anh cũng gây ấn tượng. Khí chất coi thường thiên hạ khi đối diện với hoàng đế khiến người xem nổi da gà dù chỉ qua màn hình.

Vị hoàng đế - người đứng đầu thiên hạ - theo bản năng hơi nghiêng người về phía trước, giống như cấp dưới đang báo cáo công việc. Còn Nghiêm Khoan chỉ thờ ơ gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, hoàn toàn đảo lộn nghi thức quân thần truyền thống. Nhiều người nhận xét, lúc trẻ Nghiêm Khoan nổi tiếng nhờ ngoại hình và được chọn vào “Thiên Nhai tứ mỹ”. Đến tuổi 47, ưu thế cấu trúc xương rõ rệt, cùng sự trầm ổn và sắc bén do thời gian mài giũa của anh vẫn là thứ diễn viên trẻ không thể bắt chước.

Nghiêm Khoan không cần trang điểm đậm theo phong cách phản diện, không cần quay chậm hay nhạc nền hùng tráng. Chỉ cần đứng đó, ngồi xuống, ngẩng mặt, sự kiêu ngạo và uy quyền đã hiện ra.

Đặc biệt, sự so sánh giữa Nghiêm Khoan và nam chính càng được bàn tán. Trong phim, Nghiêm Khoan đóng vai cậu của Trương Lăng Hách. Khi hai người cùng xuất hiện, phần bình luận đã “bùng nổ”.

Một số khán giả nhận xét, người có màn đối diễn cân tài cân sức về khí chất và tạo hình cổ trang với Nghiêm Khoan chỉ có thể là Hoắc Kiến Hoa trong phim “Khuynh thế hoàng phi” (2011).

Trong khi đó, những khán giả khác bàn luận về sự thay đổi trong thẩm mỹ phim cổ trang thần tượng Hoa ngữ những năm gần đây. Nhiều nam chính với tạo hình trắng, gầy, vai hẹp, eo nhỏ, không nâng nổi áo bào rộng. Diễn xuất thì dựa vào đôi mắt “rỗng mà đẹp” và gương mặt lạnh lùng không đổi.

Khán giả đã quá mệt mỏi với điều này. Vì vậy, khi Nghiêm Khoan xuất hiện đã được ví von là màn “định nghĩa lại hào quang phim cổ trang".

Theo Sohu, tài tử 47 tuổi đã chứng minh rằng, nam thần cổ trang thực sự không phải những “mỹ nam trẻ” được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền, mà là tác phẩm nghệ thuật được nhào nặn bởi thời gian và kinh nghiệm.