Được Thần tài "cưng như trứng", 3 con giáp Tài Lộc cuồn cuộn như nước lũ, tiền vàng ào ào chảy vào túi trong 9 ngày tới

Trong 9 ngày tới, nhờ Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Mão có trong mình tinh thần phiêu lưu mạo hiểm. Bạn sẵn sàng thử thách bản thân và bắt tay vào những nhiệm vụ mới mẻ, không hề sợ hãi việc mình phải đối diện với những điều chưa biết trước.

Tinh thần xông pha hăng hái sẽ giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của những người làm lãnh đạo. Thời gian này, bạn có thể được phân công thực hiện những nhiệm vụ mang tính tiên phong, dẫn đường chỉ lối cho cả tập thể.

Chuyện tình cảm cũng tiến triển khá ổn định và êm đềm. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng sẽ luôn dành thời gian để quan tâm, trò chuyện với nửa kia. Thậm chí, hai người ở bên nhau, không cần làm gì cả cũng khiến bạn thấy hạnh phúc.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 9 ngày tới, vận trình tốt đẹp trong ngày sẽ giúp lôi kéo bạn ra khỏi những rắc rối hay chuyện thị phi có thể ảnh hưởng tới công việc đầu năm. Nếu ai phải xuất hành đi ra nước ngoài, xa quê làm ăn sẽ được tổ tiên che chở phù hộ độ trì, bình an trên mọi nẻo đường, ra đời dễ vấp vào quý nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần cũng giúp Mùi gặp may trong những chuyện liên quan tới tiền bạc. Bản mệnh tính tình hào phóng và vô tư, không ngại chi tiêu cho mục đích chính đáng nên khó ai có thể trách được bạn. Nếu muốn thử vận may của bản thân, hãy thử bốc thăm trúng thưởng hoặc chơi những trò chơi ăn tiền vào buổi chiều, bạn sẽ thấy bất ngờ.



Xem tử vi hàng ngày thấy những đôi nào ra mắt gia đình trong ngày này sẽ nhận được sự ủng hộ từ người thân và đây là điều kiện tuyệt vời của những cặp đôi để tiến xa hơn đấy. Có điều đương số sẽ cần thận trọng với quá trình xuất hành du xuân cùng gia đình, cố gắng chọn thời gian tốt để phòng trừ việc gặp tiểu nhân nhé.

Con giáp tuổi Thân

Trong 9 ngày tới, hướng xuất hành may mắn của tuổi Thân trong ngày này là nên đi về hướng Đông bởi nó không chỉ giúp vận tình cảm tốt mà có thể có được đường công danh tốt nhất. Những người đang kế nghiệp gia đình thì nên khai xuân trong ngày này, thần Tài sẽ hỗ trợ cho các bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài báo hiệu đường tiền bạc cực đỏ, nhiều may mắn sẽ tìm tới tuổi Thân. Đặc biệt là người buôn bán kinh doanh, việc làm ăn đầu năm thu về khá tốt, bạn có khách vía hên mở hàng. Những đồng tiền lộc bạn nhận được trong ngày này sẽ đem lại may mắn cho bạn trong cả năm nên đừng lấy chúng ra tiêu.



Ngũ hành Thổ Kim tương sinh cho biết vận trình tình cảm thăng hoa. Đương số nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh nên dễ dàng hoàn thành được việc mình mong muốn. Nay có bữa tiệc lớn trong gia đình sẽ khiến bạn phải dồn hết công suất mới chuẩn bị kịp nhưng bạn cảm thấy vui vì điều đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!