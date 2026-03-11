Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/3-13/3), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 11/03/2026 12:25

3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ ‏‏diễn ra vô cùng trôi chảy. Quý nhân hỗ trợ giúp con giáp này làm việc gì cũng "thuận buồm xuôi gió”. Đường công danh rộng mở, bản mệnh cần phải nhạy bén nắm bắt thời cơ để nâng cao vị thế của mình hơn. Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Công việc thuận lợi giúp con giáp này có được nguồn doanh thu bất ngờ, từ đó nâng cao nguồn thu nhập đáng kể. ‏

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa rõ rệt. Tình yêu đôi lứa nhận được sự ủng hộ của tất cả người thân và bạn bè. Nhờ có sự chân thành sẻ chia, tâm sự thường xuyên mà tình cảm của các cặp đôi ngày càng bền chặt.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/3-13/3), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra hanh thông và phát tài. Bạn đã vận dụng tối đa thực lực và kinh nghiệm của mình trong công việc hiện tại. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này gặt hái thành quả, cũng xem như là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của bản mệnh.

Vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ khá hài hòa. Bản mệnh và người ấy có những giây phút lãng mạn bên nhau. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân, đó có thể là một người bạn đã có giao tình từ trước.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/3-13/3), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tương đối dễ dàng trong thời điểm tới. Mặc dù vẫn có những khó khăn và thử thách bất ngờ nhưng bằng sự nhanh trí, khéo léo mà bản mệnh giải quyết mọi chuyện đều ổn thỏa. Tài lộc vô cùng rực rỡ. Tầm nhìn chiến lược tốt giúp những người này nhanh chóng đem lại nguồn tài vận rủng rỉnh cho mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vô cùng vượng sắc. Một số người độc thân tìm được người bạn đời cho mình. Những người khác sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống tự do tự tại trong khoảng thời gian này. Nhờ có đào hoa vượng thúc đẩy mà mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy càng thêm thăng hoa. Dù đôi khi có một vài mâu thuẫn nảy sinh thì cả hai cũng đều có sự nhường nhịn, bao dung đối phương.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/3-13/3), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 11/3/2026, thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 11/3/2026, thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

3 con giáp được thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son sau ngày 12/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 12/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Đời sống 36 phút trước
Được Thần tài "cưng như trứng", 3 con giáp Tài Lộc cuồn cuộn như nước lũ, tiền vàng ào ào chảy vào túi trong 9 ngày tới

Được Thần tài "cưng như trứng", 3 con giáp Tài Lộc cuồn cuộn như nước lũ, tiền vàng ào ào chảy vào túi trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Hậu trường 1 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
WHO hỗ trợ khẩn thuốc hiếm 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

WHO hỗ trợ khẩn thuốc hiếm 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

Sức khỏe 1 giờ 8 phút trước
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt, lửa bốc cao kèm khói dày đặc cuồn cuộn khiến 6 người tử vong thương tâm

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt, lửa bốc cao kèm khói dày đặc cuồn cuộn khiến 6 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 29 phút trước
Tài xế đạp nát gương chiếu hậu ô tô vì đỗ xe thiếu ý thức

Tài xế đạp nát gương chiếu hậu ô tô vì đỗ xe thiếu ý thức

Video 1 giờ 33 phút trước
Chân dung tài tử 47 tuổi khiến Trương Lăng Hách và dàn diễn viên lu mờ

Chân dung tài tử 47 tuổi khiến Trương Lăng Hách và dàn diễn viên lu mờ

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son sau ngày 12/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 12/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Được Thần tài "cưng như trứng", 3 con giáp Tài Lộc cuồn cuộn như nước lũ, tiền vàng ào ào chảy vào túi trong 9 ngày tới

Được Thần tài "cưng như trứng", 3 con giáp Tài Lộc cuồn cuộn như nước lũ, tiền vàng ào ào chảy vào túi trong 9 ngày tới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Trong 7 ngày tới 12/3-18/3, 3 con giáp chính thức hết nghèo, hưởng trọn lộc trời, tiền đếm không xuể, vinh hoa phú quý

Trong 7 ngày tới 12/3-18/3, 3 con giáp chính thức hết nghèo, hưởng trọn lộc trời, tiền đếm không xuể, vinh hoa phú quý

Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, giàu sang bất tận, may mắn đủ đường, công danh sáng chói

Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, giàu sang bất tận, may mắn đủ đường, công danh sáng chói