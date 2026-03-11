Phim của Đàm Tùng Vận lộ điểm yếu ở khâu kịch bản, gây tranh cãi trên cõi mạng

Sao quốc tế 11/03/2026 12:30

Thời gian gần đây, nhiều phim truyền hình đề tài thập niên được phát sóng trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Mới đây, bộ phim My Mountains and Seas đang gây chú ý khi phát sóng. Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Đàm Tùng Vận, Vương Kính Tùng và Lưu Uy.

Tác phẩm kể về hành trình của Phương Uyển Chi - một cô gái sinh vào những năm 1970, lớn lên trong gia đình nhận nuôi. Sau biến cố gia đình và chuyện tình cảm đổ vỡ, cô rời quê đến Thâm Quyến làm việc. Từ một công nhân nhà ăn, nhân vật từng bước gây dựng sự nghiệp trong bối cảnh cải cách kinh tế.

Theo nội dung phim, hành trình trưởng thành của nhân vật gắn với nhiều bước ngoặt lớn, từ phát hiện thân thế, mâu thuẫn với gia đình cho đến những khó khăn trong quá trình lập nghiệp.

Phim của Đàm Tùng Vận lộ điểm yếu ở khâu kịch bản, gây tranh cãi trên cõi mạng - Ảnh 1

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng, kịch bản phim sử dụng quá nhiều tình tiết kịch tính, khiến câu chuyện trở nên thiếu tự nhiên. Một số chi tiết về thân thế nhân vật, các cuộc gặp gỡ trùng hợp hay xung đột gia đình bị nhận xét là được xây dựng theo hướng “quá mức” để tạo cao trào.

Ngoài ra, cách xây dựng nhân vật nữ chính cũng gây tranh luận. Một bộ phận người xem cho rằng hành động và tâm lý của Phương Uyển Chi trong một số tình huống chưa thực sự hợp lý, khiến nhân vật khó tạo được sự đồng cảm.

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ cũng được đưa ra bàn luận. Trong phim, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Phương Uyển Chi từ thời sinh viên đến khi trưởng thành. Việc nữ diễn viên ngoài 30 tuổi vào vai nhân vật khoảng 20 tuổi khiến một số khán giả tranh luận dù cô thể hiện vai diễn khá tốt.

Trong khi đó, nam diễn viên Cao Chí Đình - đảm nhận vai nam chính cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về khả năng thể hiện nhân vật. Dù vậy, bộ phim vẫn nhận được sự chú ý nhờ dàn diễn viên kỳ cựu như Vương Kính Tùng. Nhiều khán giả đánh giá các nghệ sĩ lớn tuổi vẫn giữ phong độ diễn xuất ổn định và góp phần tạo điểm nhấn cho tác phẩm.

Phim của Đàm Tùng Vận lộ điểm yếu ở khâu kịch bản, gây tranh cãi trên cõi mạng - Ảnh 2

Phim đề tài thập niên (phim lấy bối cảnh một giai đoạn quá khứ nhất định) thường đòi hỏi sự cân bằng giữa yếu tố lịch sử, đời sống xã hội và câu chuyện cá nhân. Khi các chi tiết kịch tính được đẩy lên quá mức, tác phẩm dễ mất đi tính chân thực vốn là yếu tố quan trọng của dòng phim này.

Hiện bộ phim vẫn đang tiếp tục phát sóng. Nhiều khán giả cho rằng các tập sau sẽ cần tập trung hơn vào hành trình khởi nghiệp của nhân vật chính để tạo sức thuyết phục cho câu chuyện.

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