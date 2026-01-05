Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao

05/01/2026

Dù phim được phát sóng ở khung giờ vàng và có mức điểm nhiệt ổn định, nữ diễn viên vẫn nhận không ít phản hồi trái chiều từ khán giả, chủ yếu xoay quanh việc cô chưa hoàn toàn phù hợp với thể loại cổ trang – tiên hiệp.

Một trong những phản ứng thường gặp nhất là chê bai ngoại hình và khí chất của Đàm Tùng Vận. Theo nhiều ý kiến trên các diễn đàn chuyên về phim ảnh, cô được đánh giá thiếu khí chất cổ phong (phong cách xưa, cổ trang) – yếu tố quan trọng trong dòng phim cổ trang khiến hình tượng nhân vật đôi khi cảm giác “nhí nhảnh” và không đủ sắc sảo, nhất là khi đứng cạnh các bạn diễn khác.

Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao - Ảnh 1

Bên cạnh đó, cách sử dụng giọng thật thay vì lồng tiếng cũng bị một bộ phận khán giả cho là không phù hợp với phong cách tiên hiệp. Họ nhận xét giọng nói của Đàm Tùng Vận mang màu sắc đời thường, thiếu độ vang và khí lực cần thiết, dẫn tới ở những cảnh hành động cao trào hoặc đối thoại kịch tính, lời thoại đôi lúc thiếu lực, không rõ ràng, thậm chí có cảnh bị cho là “vỡ tiếng”, khiến nhân vật mất đi phần uy phong và thần thái huyền ảo đặc trưng.

Yếu tố tuổi tác cũng được người xem nêu ra như một điểm tranh luận khác. Ở tuổi ngoài 30, Đàm Tùng Vận vẫn giữ phong cách trẻ trung, đôi khi bị nhận là “cố thể hiện hình tượng thiếu nữ hoạt bát”, điều này khiến một số khán giả cảm thấy khó hòa hợp với bối cảnh cổ trang và mạch cảm xúc của nhân vật.

Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao - Ảnh 2

Một số bình luận còn so sánh với vai diễn khách mời của Triệu Lệ Dĩnh trong Tiêu Dao, cho rằng tạo hình và khí chất của diễn viên khách mời nổi bật hơn, phần nào “lấn át” nữ chính vì nổi bật ở thần thái và cách thể hiện. Dù đây chỉ là nhận xét trên mạng xã hội và chưa có xác nhận chính thức từ nhà sản xuất, phản ứng này vẫn cho thấy áp lực đối với Đàm Tùng Vận khi đảm nhận vai chính trong dự án lớn.

Dẫu vậy, cũng có luồng ý kiến bảo vệ nữ diễn viên, cho rằng việc cô đảm nhận cùng lúc hai nhân vật với tính cách khác biệt trong phim là một thách thức lớn và thể hiện nỗ lực cá nhân. Tuy nhiên, rõ ràng những điểm yếu về ngoại hình, âm sắc và sự phù hợp với thể loại cổ trang vẫn là những tranh luận chính mà dư luận đặt ra khi nói về bộ phim Tiêu Dao và Đàm Tùng Vận.

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

Mặc dù chỉ đảm nhận vai khách mời trong phim cổ trang “Tiêu Dao”, Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện với hình ảnh nhân vật Toái Mộng Tiên Quân trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều bàn luận xoay quanh mức độ ưu ái và chiến lược quảng bá của đoàn phim.

