Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chèn ép 'đàn em' Đàm Tùng Vận

Bộ phim cổ trang "Tiêu Dao" do Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đóng chính dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10. Tuy nhiên, ngay từ cuối tháng 9, mạng xã hội Trung Quốc đã rộ lên tin đồn nữ chính Đàm Tùng Vận bị cắt giảm đáng kể đất diễn, trong khi nhân vật phản diện Huyền Cơ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận với tư cách khách mời lại bất ngờ được tăng thêm nhiều cảnh.

Theo nhiều khán giả, Triệu Lệ Dĩnh được cho là nhà đầu tư đứng sau dự án "Tiêu Dao". Điều này đồng nghĩa với việc cô có quyền tham gia vào khâu chỉnh sửa hậu kỳ và có thể tác động đến thời lượng xuất hiện của các nhân vật.

Chính vì vậy, nhiều nguồn tin cho rằng sự thay đổi này nhằm giúp Triệu Lệ Dĩnh củng cố hình ảnh và lấy lại danh tiếng sau những ồn ào phát ngôn gần đây.

Thông tin nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả tỏ ra lo lắng cho Đàm Tùng Vận khi vai nữ chính của cô có nguy cơ bị lu mờ. Nữ diễn viên vốn nổi tiếng nhờ lối diễn xuất tự nhiên, trong sáng, được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mới qua "Tiêu Dao".

Trong khi đó, không ít người lại cho rằng việc thêm cảnh cho Triệu Lệ Dĩnh cũng không bất ngờ, bởi cô sở hữu sức hút lớn và mỗi lần xuất hiện đều có khả năng bảo chứng độ "hot" cho tác phẩm.

Hiện tại, phía đoàn phim Tiêu Dao chưa đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn. Đàm Tùng Vận và Triệu Lệ Dĩnh đều giữ im lặng. Tuy nhiên, với việc tác phẩm chuẩn bị lên sóng, dư luận càng quan tâm hơn đến cách biên tập cuối cùng cũng như sự cân bằng đất diễn giữa các nhân vật.

"Tiêu Dao" được đánh giá là dự án trọng điểm trong nửa cuối năm 2025, không chỉ bởi dàn diễn viên giàu thực lực mà còn vì kịch bản hứa hẹn nhiều tình tiết kịch tính. Những đồn đoán xung quanh bộ phim vô tình càng khiến khán giả thêm tò mò, chờ đợi để xem liệu vai trò của Đàm Tùng Vận và Triệu Lệ Dĩnh sẽ được thể hiện ra sao khi tác phẩm chính thức ra mắt

Trước khi phim “Hoa hướng dương” được chiếu, Triệu Lệ Dĩnh từng đi học múa cột Hoa hướng dương là ván cược lớn của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng doanh thu ảm đạm tại phòng vé Trung Quốc cho thấy cô không còn là cái tên thu hút khán giả.

