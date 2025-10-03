Lặn xuống sông Lam tìm điện thoại cho người khác bị rơi, anh Nguyễn Văn Th. (SN 1988, thôn Hồng Nhất, xã Nghi Xuân – Hà Tĩnh) không may bị đuối nước thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 3/10, một lãnh đạo UBND xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến một công nhân tử vong.

Khoảng 8h cùng ngày, một người dân khi đến xưởng đóng tàu tại thôn Hồng Nhất, xã Nghi Xuân, không may làm rơi điện thoại xuống sông Lam.

Thấy vậy, anh N.V.T. (SN 1988, trú tại xã Nghi Xuân), công nhân tại xưởng đóng tàu, đã nhảy xuống sông mò tìm điện thoại giúp.



Thi thể anh Th. được người dân đưa lên bờ - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, thời điểm trên, mực nước lũ sông Lam dâng cao, chảy xiết. Sau một hồi không thấy anh T. ngoi lên mặt nước, nhiều người dân chứng kiến hô hoán kêu cứu.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương đến phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 10h cùng ngày, họ phát hiện thi thể nạn nhân đang trôi trên sông, cách bờ gần 20m.

Lực lượng chức năng sau đó trục vớt thi thể anh T. lên thuyền, đưa vào bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

