Nóng: Bão Matmo sắp vào Biển Đông, có thể đạt cực đại cấp 12 khi cách Móng Cái 330km

Các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng chiều tối nay, bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong mùa mưa bão năm 2025. Khoảng 6/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (3/10), vị trí tâm bão Matmo trên đất liền phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines); sức gió mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 4/10, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Cường độ gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực Bắc Biển Đông.

Thời tiết miền Bắc còn nắng mạnh đến ngày 5/10. Do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo, từ khoảng 19h ngày 5/10, mưa và gió sẽ tăng dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Riêng Quảng Ninh có thể mưa và gió tăng từ chiều 5/10.

24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ 20-25km/h và còn khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 5/10, vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam; cường độ gió lúc này tăng lên cấp 12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo 24 giờ sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Đến 13h ngày 6/10, vị trí tâm bão trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của bão, tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội.

Từ 4/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hướng di chuyển của bão Matmo cập nhật chiều 3/10 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, một số khu vực trên đảo Hải Nam, cũng như một số vùng ven biển của Quảng Tây, Vân Nam và Quảng Đông, có thể ghi nhận mưa to đến rất to vào cuối tuần này và kéo dài đến ngày 6.10.

Tương tự, theo nhà dự báo trưởng Xin Xin của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, do các điều kiện thuận lợi như nhiệt độ mặt nước biển cao và gió đứt yếu, bão Matmo có thể suy yếu nhẹ khi đổ bộ Philippines, nhưng dự kiến ​​mạnh trở lại ở Biển Đông và đạt cường độ bão cuồng phong. Bão số 11 Matmo rất có khả năng đổ bộ vào đất liền Trung Quốc vào ngày 5.10, tại đảo Hải Nam hoặc bán đảo Lôi Châu ở phía tây tỉnh Quảng Đông.

Ông Xin Xin cũng lưu ý, đường đi của bão Matmo khá rõ ràng nhờ một áp cao cận nhiệt đới mạnh và ổn định ở phía bắc, khiến Matmo trở thành một trong những cơn bão dễ dự đoán nhất trong năm. Quỹ đạo của bão dự kiến rất thẳng, giảm thiểu sự bất định trong đường đi của bão.

Theo các nhà dự báo thời tiết Cơ quan Khí tượng Quảng Đông, do ảnh hưởng của bão số 11 trên Biển Đông, thời tiết ở Quảng Đông từ đêm 4 đến ngày 5.10, mưa lớn và gió mạnh được dự báo sẽ xảy ra ở các huyện ven biển và vùng biển phía tây cửa sông Châu Giang, một số khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn.

Đài Khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sẽ cân nhắc phát tín hiệu cảnh báo bão cấp 1 vào tối 3.10 và đánh giá nhu cầu nâng cấp lên mức cao hơn vào ngày 4.10 khi bão Matmo tiến gần.

Matmo cũng có thể là cơn bão thứ 12 kích hoạt cảnh báo bão ở Hong Kong (Trung Quốc) trong năm nay, lập kỷ lục mới kể từ năm 1946, bản tin bão nêu rõ.