Lá của húng quế mọc đối và có cuống, phiến lá dài thuôn, có màu xanh lục hoặc tím đen rất nhạt. Hoa nhỏ có màu trắng hoặc hơi tía và mọc phân nhánh.

Húng quế, còn được gọi là É quế, Húng chó, Rau é, Hương thái và có tên khoa học là Ocimum basilicum, thuộc họ Hoa môi Lamiaceae, là một loại cây thân thảo sống quanh năm. Cây này có thân nhẵn, đôi khi có lông, và thường phân cành ngay từ gốc. Chiều cao của cây thường dao động từ 50 đến 60cm.

Rau húng quế có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp kiểm soát trung tâm ho, và còn có tác dụng làm loãng đờm, dễ tống đờm ra ngoài. Từ những công dụng trên, húng quế được dân gian sử dụng nhiều trong điều trị các bệnh cảm cúm, cảm lạnh, các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Chữa tiêu chảy

Bổ sung rau húng quế trong bữa ăn như là một cách cung cấp một nguồn chất xơ có lợi cho cơ thể. Lượng tinh dầu có trong húng quế có tác dụng kích thích tiêu hóa giúp chữa chứng tiêu chảy và các bệnh đường tiêu hóa khác.

Lợi tiểu, tốt cho thận

Một trong những nguyên nhân gây bệnh sỏi thận là sự gia tăng nồng độ acid uric trong máu. Rau húng quế có khả năng giảm hàm lượng acid uric và là một loại thuốc lợi tiểu, tốt cho thận. Bạn nên uống 1 ly nước ép húng quế - mật ong mỗi ngày trong vòng 6 tháng để hỗ trợ điều trị sỏi thận.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Lá húng quế chứa các chất chống oxy hóa giúp tăng sản xuất các chất như eugenol, caryophyllene và methyl eugenol. Chúng là những chất có có vai trò dự trữ và phóng thích insulin giúp giảm mức đường trong máu giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Đối với các bệnh nhân tiểu đường nên bổ sung vào bữa ăn của mình các loại rau đặc biệt là rau húng quế, giúp kiểm soát nồng độ insulin máu và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Ăn rau húng quế có tốt không?

Rau húng quế là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Húng quế chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, bao gồm kali, canxi, vitamin K, vitamin A và vitamin C.

Tuy nhiên, như với bất kỳ thực phẩm nào, chúng ta nên ăn húng quế theo lượng hợp lý, không nên ăn quá nhiều hay quá thường xuyên. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe cụ thể, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn với húng quế.

Với sự phong phú về tác dụng và lợi ích sức khỏe, rau húng quế đã chứng minh nó là một nguồn thực phẩm hữu ích và là một phần quan trọng trong chế độ ăn lành mạnh. Từ việc tăng cường hệ miễn dịch đến hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa bệnh tật, húng quế không chỉ là một loại gia vị ngon miệng mà còn là một nguồn dưỡng chất quan trọng.