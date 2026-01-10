Không ngờ rau húng quế bán rẻ như cho ở chợ Việt, siêu bổ dưỡng, ngừa đủ bệnh

Dinh dưỡng 10/01/2026 05:30

Với hương vị đặc trưng rau húng quế được xem là một loại rau gia vị quan trọng trong ẩm thực của người Việt. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi rằng rau húng quế có tác dụng gì?

Húng quế, còn được gọi là É quế, Húng chó, Rau é, Hương thái và có tên khoa học là Ocimum basilicum, thuộc họ Hoa môi Lamiaceae, là một loại cây thân thảo sống quanh năm. Cây này có thân nhẵn, đôi khi có lông, và thường phân cành ngay từ gốc. Chiều cao của cây thường dao động từ 50 đến 60cm.

Không ngờ rau húng quế bán rẻ như cho ở chợ Việt, siêu bổ dưỡng, ngừa đủ bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá của húng quế mọc đối và có cuống, phiến lá dài thuôn, có màu xanh lục hoặc tím đen rất nhạt. Hoa nhỏ có màu trắng hoặc hơi tía và mọc phân nhánh.

Công dụng của rau húng quế 

Chữa ho

Rau húng quế có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp kiểm soát trung tâm ho, và còn có tác dụng làm loãng đờm, dễ tống đờm ra ngoài. Từ những công dụng trên, húng quế được dân gian sử dụng nhiều trong điều trị các bệnh cảm cúm, cảm lạnh, các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Chữa tiêu chảy

Bổ sung rau húng quế trong bữa ăn như là một cách cung cấp một nguồn chất xơ có lợi cho cơ thể. Lượng tinh dầu có trong húng quế có tác dụng kích thích tiêu hóa giúp chữa chứng tiêu chảy và các bệnh đường tiêu hóa khác.

Không ngờ rau húng quế bán rẻ như cho ở chợ Việt, siêu bổ dưỡng, ngừa đủ bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lợi tiểu, tốt cho thận

Một trong những nguyên nhân gây bệnh sỏi thận là sự gia tăng nồng độ acid uric trong máu. Rau húng quế có khả năng giảm hàm lượng acid uric và là một loại thuốc lợi tiểu, tốt cho thận. Bạn nên uống 1 ly nước ép húng quế - mật ong mỗi ngày trong vòng 6 tháng để hỗ trợ điều trị sỏi thận.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Lá húng quế chứa các chất chống oxy hóa giúp tăng sản xuất các chất như eugenol, caryophyllene và methyl eugenol. Chúng là những chất có có vai trò dự trữ và phóng thích insulin giúp giảm mức đường trong máu giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Không ngờ rau húng quế bán rẻ như cho ở chợ Việt, siêu bổ dưỡng, ngừa đủ bệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với các bệnh nhân tiểu đường nên bổ sung vào bữa ăn của mình các loại rau đặc biệt là rau húng quế, giúp kiểm soát nồng độ insulin máu và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Ăn rau húng quế có tốt không?

Rau húng quế là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Húng quế chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, bao gồm kali, canxi, vitamin K, vitamin A và vitamin C.

Tuy nhiên, như với bất kỳ thực phẩm nào, chúng ta nên ăn húng quế theo lượng hợp lý, không nên ăn quá nhiều hay quá thường xuyên. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe cụ thể, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn với húng quế.

Không ngờ rau húng quế bán rẻ như cho ở chợ Việt, siêu bổ dưỡng, ngừa đủ bệnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Với sự phong phú về tác dụng và lợi ích sức khỏe, rau húng quế đã chứng minh nó là một nguồn thực phẩm hữu ích và là một phần quan trọng trong chế độ ăn lành mạnh. Từ việc tăng cường hệ miễn dịch đến hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa bệnh tật, húng quế không chỉ là một loại gia vị ngon miệng mà còn là một nguồn dưỡng chất quan trọng.

​Hạt chia và hạt húng quế: Nên dùng loại nào​?

​Hạt chia và hạt húng quế: Nên dùng loại nào​?

Hạt chia và hạt húng quế đều mang lại những lợi ích khác biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   rau húng quế công dụng của rau húng quế dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Không ngờ rau húng quế bán rẻ như cho ở chợ Việt, siêu bổ dưỡng, ngừa đủ bệnh

Không ngờ rau húng quế bán rẻ như cho ở chợ Việt, siêu bổ dưỡng, ngừa đủ bệnh

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước lộc về nhà, phúc lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước lộc về nhà, phúc lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/1/2026), sổ vàng đã điểm tên 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Cuối ngày hôm nay (10/1/2026), sổ vàng đã điểm tên 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước
Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Tâm sự gia đình 8 giờ 7 phút trước
Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Tâm sự Eva 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 10/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh.

Tử vi thứ Bảy 10/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thức uống sữa trái cây ZinZin: Bữa phụ thơm ngon, tối ưu năng lượng cho trẻ

Thức uống sữa trái cây ZinZin: Bữa phụ thơm ngon, tối ưu năng lượng cho trẻ

Không ngờ bông cải trắng lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Không ngờ bông cải trắng lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Quả bơ là trái cây "nhóm tốt nhất thế giới", ăn vào bổ từ trong ra ngoài mà không phải ai cũng biết

Quả bơ là trái cây "nhóm tốt nhất thế giới", ăn vào bổ từ trong ra ngoài mà không phải ai cũng biết

Nutricare giới thiệu các loại sữa tốt cho người lớn hiện nay

Nutricare giới thiệu các loại sữa tốt cho người lớn hiện nay

Ăn trứng để giảm cân thời điểm nào tốt nhất, bạn đã biết chưa?

Ăn trứng để giảm cân thời điểm nào tốt nhất, bạn đã biết chưa?

Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?