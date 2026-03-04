Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Sao quốc tế 04/03/2026 17:12

Mới đây, tại Tuần lễ Thời trang Milan 2026 (nước Ý), Dương Mịch trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại show diễn của Prada và có cuộc trò chuyện cùng Vogue Trung Quốc.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, khi được Tổng biên tập Lưu Xung hỏi: “Trong hoàn cảnh nào bạn sẽ làm mất lòng người khác?”, Dương Mịch không né tránh mà nhìn lại chính mình ở những giai đoạn khác nhau.

Cô thừa nhận thời trẻ, vì tính cách thẳng thắn nên rất dễ làm mất lòng người khác. Tuy nhiên ở hiện tại, nữ diễn viên lựa chọn thái độ điềm nhiên hơn: “Mất lòng thì cứ mất lòng vậy”, đồng thời nhấn mạnh: “Năm 2026 phải sống như thế này”.

Từ lâu, Dương Mịch được xem là hình mẫu phụ nữ độc lập với phong thái bản lĩnh và lý trí. Trong các cuộc trò chuyện, cô thường chia sẻ quan điểm về sự tự chủ trong công việc lẫn cuộc sống.

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác - Ảnh 1Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác - Ảnh 2

Quan điểm lần này của cô được nhiều ý kiến đánh giá như một lời “tuyên chiến” với kiểu tính cách luôn cố gắng làm hài lòng người khác - trạng thái tâm lý phổ biến, đặc biệt trong môi trường congo sở. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng thà sống đúng với bản thân còn hơn liên tục nhẫn nhịn để giữ hòa khí.

Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng sự tự tin ấy phần nào đến từ vị thế “ngôi sao hàng đầu” mà cô đang sở hữu. Một số ý kiến còn nhận xét trong buổi trò chuyện, việc cô đôi lần ngắt lời người dẫn chương trình dường như chưa hoàn toàn tương thích với thông điệp về ranh giới mà cô đề cao.

Trước đó, Dương Mịch từng vướng tranh luận tại sự kiện “Weibo Night” vì ồn ào liên quan đến vị trí đứng trung tâm. Khi dư âm còn chưa hoàn toàn lắng xuống, cô tiếp tục trở thành tâm điểm tại Tuần lễ thời trang Milan.

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác - Ảnh 3Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác - Ảnh 4

Tại show của Prada, cô xuất hiện cùng Karina - thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Aespa - trong vai trò đại sứ thương hiệu. Việc 2 đại diện thương hiệu diện trang phục có nhiều điểm tương đồng nhanh chóng làm dấy lên những so sánh trên mạng xã hội.

Người hâm mộ hai bên thậm chí còn “soi” từ vị trí chỗ ngồi, cách phối trang sức cho đến tần suất xuất hiện trên truyền thông. Dù gây tranh luận, sự việc cũng vô tình khiến show diễn thu hút thêm sự chú ý.

Sau khi bài phỏng vấn được công bố, nhiều ý kiến cho rằng ở tuổi 39, Dương Mịch không còn cần phải làm hài lòng tất cả, mà lựa chọn sống đúng với quan điểm và cá tính của mình. “Với những người không xứng đáng, mất lòng thì cứ mất lòng, hà tất phải tự làm khó bản thân”, một bình luận nhận được nhiều đồng tình.

Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật'

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, bộ phim "Sinh vạn vật" - dự án có Dương Mịch tham gia có nguy cơ bị khiếu nại hoặc ảnh hưởng đến quá trình xét giải thưởng truyền hình

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng

Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng

Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang

Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Hậu trường 2 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Tin tức giải trí 2 giờ 42 phút trước
Danh tính người phụ nữ cầm rựa, gậy đập phá hàng loạt ô tô đậu ven đường

Danh tính người phụ nữ cầm rựa, gậy đập phá hàng loạt ô tô đậu ven đường

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Quán cà phê cheo leo trên vách đá cao 60m, gần 1.5 triệu đồng một ly nước

Quán cà phê cheo leo trên vách đá cao 60m, gần 1.5 triệu đồng một ly nước

Không gian sống 2 giờ 54 phút trước
Đang đi bộ trên phố, người phụ nữ bất ngờ bị gã đàn ông áp sát, tung cú đá vào lưng rồi cướp ba lô

Đang đi bộ trên phố, người phụ nữ bất ngờ bị gã đàn ông áp sát, tung cú đá vào lưng rồi cướp ba lô

Video 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong

Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong

Cuộc sống hiện tại của 'nam thần cổ trang' Tiêu Ân Tuấn sau khi rời xa showbiz

Cuộc sống hiện tại của 'nam thần cổ trang' Tiêu Ân Tuấn sau khi rời xa showbiz

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior