Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Cô thừa nhận thời trẻ, vì tính cách thẳng thắn nên rất dễ làm mất lòng người khác. Tuy nhiên ở hiện tại, nữ diễn viên lựa chọn thái độ điềm nhiên hơn: “Mất lòng thì cứ mất lòng vậy”, đồng thời nhấn mạnh: “Năm 2026 phải sống như thế này”.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, khi được Tổng biên tập Lưu Xung hỏi: “Trong hoàn cảnh nào bạn sẽ làm mất lòng người khác?”, Dương Mịch không né tránh mà nhìn lại chính mình ở những giai đoạn khác nhau.

Từ lâu, Dương Mịch được xem là hình mẫu phụ nữ độc lập với phong thái bản lĩnh và lý trí. Trong các cuộc trò chuyện, cô thường chia sẻ quan điểm về sự tự chủ trong công việc lẫn cuộc sống.

Quan điểm lần này của cô được nhiều ý kiến đánh giá như một lời “tuyên chiến” với kiểu tính cách luôn cố gắng làm hài lòng người khác - trạng thái tâm lý phổ biến, đặc biệt trong môi trường congo sở. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng thà sống đúng với bản thân còn hơn liên tục nhẫn nhịn để giữ hòa khí.

Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng sự tự tin ấy phần nào đến từ vị thế “ngôi sao hàng đầu” mà cô đang sở hữu. Một số ý kiến còn nhận xét trong buổi trò chuyện, việc cô đôi lần ngắt lời người dẫn chương trình dường như chưa hoàn toàn tương thích với thông điệp về ranh giới mà cô đề cao.

Trước đó, Dương Mịch từng vướng tranh luận tại sự kiện “Weibo Night” vì ồn ào liên quan đến vị trí đứng trung tâm. Khi dư âm còn chưa hoàn toàn lắng xuống, cô tiếp tục trở thành tâm điểm tại Tuần lễ thời trang Milan.

Tại show của Prada, cô xuất hiện cùng Karina - thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Aespa - trong vai trò đại sứ thương hiệu. Việc 2 đại diện thương hiệu diện trang phục có nhiều điểm tương đồng nhanh chóng làm dấy lên những so sánh trên mạng xã hội.

Người hâm mộ hai bên thậm chí còn “soi” từ vị trí chỗ ngồi, cách phối trang sức cho đến tần suất xuất hiện trên truyền thông. Dù gây tranh luận, sự việc cũng vô tình khiến show diễn thu hút thêm sự chú ý.

Sau khi bài phỏng vấn được công bố, nhiều ý kiến cho rằng ở tuổi 39, Dương Mịch không còn cần phải làm hài lòng tất cả, mà lựa chọn sống đúng với quan điểm và cá tính của mình. “Với những người không xứng đáng, mất lòng thì cứ mất lòng, hà tất phải tự làm khó bản thân”, một bình luận nhận được nhiều đồng tình.