Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật'

Sao quốc tế 25/02/2026 08:30

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, bộ phim 'Sinh vạn vật' - dự án có Dương Mịch tham gia có nguy cơ bị khiếu nại hoặc ảnh hưởng đến quá trình xét giải thưởng truyền hình

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, bộ phim "Sinh vạn vật" - dự án có Dương Mịch tham gia có nguy cơ bị khiếu nại hoặc ảnh hưởng đến quá trình xét giải thưởng truyền hình. Nguyên nhân được nhắc đến là trong phim có sự góp mặt của diễn viên Vương Hâm, người được cho là đã vướng bê bối pháp lý gần đây.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Vương Hâm không phải nhân vật trung tâm của tác phẩm nên khả năng ảnh hưởng đến việc đánh giá giải thưởng là không lớn. Phía đoàn phim hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về việc chỉnh sửa hay cắt bỏ các cảnh liên quan, khiến chủ đề này tiếp tục gây tranh luận trên các diễn đàn.

Song song với đó, Dương Mịch còn bị kéo vào những bàn tán khác liên quan đến sự kiện gần đây. Một số tin đồn cho rằng, cô từng “tranh vị trí” với diễn viên Tân Chỉ Lôi hoặc vô tình đứng chắn vị trí trung tâm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tuy vậy, các đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy những nhân vật liên quan đứng ở các vị trí khác nhau, không có bằng chứng rõ ràng về việc chen lấn. Nhiều người nhận định đây chỉ là hiểu lầm bị thổi phồng trên mạng.

Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật' - Ảnh 1

Ngoài câu chuyện sự kiện, thái độ xuất hiện trước công chúng của Dương Mịch cũng bị soi xét. Một đoạn video chúc Tết cũ của nữ diễn viên bất ngờ được chia sẻ lại, trong đó cô được nhận xét có biểu cảm khá nghiêm, giọng điệu bình tĩnh, không thể hiện sự vui vẻ rõ rệt. Điều này khiến một bộ phận khán giả cho rằng lời chúc thiếu cảm xúc, từ đó dấy lên tranh cãi về “độ thân thiện với công chúng”.

Không chỉ video này, một số clip quảng bá thương hiệu và hình ảnh chúc Tết khác của Dương Mịch cũng bị so sánh về bối cảnh và phong cách. Một số ý kiến nghi ngờ các video được quay cùng thời điểm, dẫn đến cảm giác lặp lại. Tuy nhiên, việc nghệ sĩ ghi hình trước nhiều nội dung quảng cáo trong cùng một buổi là điều khá phổ biến trong ngành giải trí, nhằm tối ưu lịch trình làm việc.

Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật' - Ảnh 2

Trong nhiều năm hoạt động, Dương Mịch là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời cũng thường xuyên đối mặt với áp lực dư luận. Với độ phủ sóng cao, mọi động thái của cô - từ lựa chọn dự án, tham dự sự kiện đến biểu cảm cá nhân đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận.

Giới quan sát nhận định rằng phần lớn các tranh cãi gần đây vẫn dừng ở mức tin đồn hoặc đánh giá chủ quan từ cộng đồng mạng, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan quản lý, ban tổ chức giải thưởng hay ê-kíp sản xuất. Vì vậy, tác động thực tế đến "Sinh vạn vật" cũng như sự nghiệp của Dương Mịch vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Không khí cạnh tranh của mùa phim Tết 2026 tại Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt nhưng khoảng cách về danh tiếng và doanh thu giữa các phim đã dần lộ rõ: có phim bứt phá ngược dòng, có phim gây thất vọng ngoài dự đoán.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng

Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng

Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang

Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà sau ngày 25/2/2026

3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà sau ngày 25/2/2026

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/2/2026: Thế giới giảm mạnh, trong nước tăng lên 185,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/2/2026: Thế giới giảm mạnh, trong nước tăng lên 185,3 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Cô gái cầu cứu cộng đồng mạng vì rơi nhẫn đính hôn bằng kim cương khi du lịch dịp Tết

Cô gái cầu cứu cộng đồng mạng vì rơi nhẫn đính hôn bằng kim cương khi du lịch dịp Tết

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật'

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/2/2026, 3 con giáp tiền bạc gia tăng, công việc hanh thông, ngồi không cũng có lộc, sống trong an nhàn phú quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/2/2026, 3 con giáp tiền bạc gia tăng, công việc hanh thông, ngồi không cũng có lộc, sống trong an nhàn phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Diễn viên Tiến Luật để lộ việc bí mật có cặp song sinh với Thu Trang?

Diễn viên Tiến Luật để lộ việc bí mật có cặp song sinh với Thu Trang?

Hậu trường 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp đời sang trang mới, vận đỏ như son, thoát khỏi khó khăn cũ, tài lộc bùng nổ

Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp đời sang trang mới, vận đỏ như son, thoát khỏi khó khăn cũ, tài lộc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân nghênh đón vận may, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp hồng phát, tiền bạc phủ phê, tài lộc hưng vượng

Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân nghênh đón vận may, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp hồng phát, tiền bạc phủ phê, tài lộc hưng vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Năm 26/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền tài đại phát, vạn sự hanh thông, Mão - Thân vận trình ảm đạm, thất thoát tiền của

Tử vi thứ Năm 26/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền tài đại phát, vạn sự hanh thông, Mão - Thân vận trình ảm đạm, thất thoát tiền của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Phim điện ảnh 'Tinh hà nhập mộng' công chiếu, Vương Hạc Đệ cầu xin khán giả cho cơ hội

Phim điện ảnh 'Tinh hà nhập mộng' công chiếu, Vương Hạc Đệ cầu xin khán giả cho cơ hội