Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật'

Sao quốc tế 25/02/2026 08:30

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, bộ phim "Sinh vạn vật" - dự án có Dương Mịch tham gia có nguy cơ bị khiếu nại hoặc ảnh hưởng đến quá trình xét giải thưởng truyền hình

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, bộ phim "Sinh vạn vật" - dự án có Dương Mịch tham gia có nguy cơ bị khiếu nại hoặc ảnh hưởng đến quá trình xét giải thưởng truyền hình. Nguyên nhân được nhắc đến là trong phim có sự góp mặt của diễn viên Vương Hâm, người được cho là đã vướng bê bối pháp lý gần đây.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Vương Hâm không phải nhân vật trung tâm của tác phẩm nên khả năng ảnh hưởng đến việc đánh giá giải thưởng là không lớn. Phía đoàn phim hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về việc chỉnh sửa hay cắt bỏ các cảnh liên quan, khiến chủ đề này tiếp tục gây tranh luận trên các diễn đàn.

Song song với đó, Dương Mịch còn bị kéo vào những bàn tán khác liên quan đến sự kiện gần đây. Một số tin đồn cho rằng, cô từng “tranh vị trí” với diễn viên Tân Chỉ Lôi hoặc vô tình đứng chắn vị trí trung tâm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tuy vậy, các đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy những nhân vật liên quan đứng ở các vị trí khác nhau, không có bằng chứng rõ ràng về việc chen lấn. Nhiều người nhận định đây chỉ là hiểu lầm bị thổi phồng trên mạng.

Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật' - Ảnh 1

Ngoài câu chuyện sự kiện, thái độ xuất hiện trước công chúng của Dương Mịch cũng bị soi xét. Một đoạn video chúc Tết cũ của nữ diễn viên bất ngờ được chia sẻ lại, trong đó cô được nhận xét có biểu cảm khá nghiêm, giọng điệu bình tĩnh, không thể hiện sự vui vẻ rõ rệt. Điều này khiến một bộ phận khán giả cho rằng lời chúc thiếu cảm xúc, từ đó dấy lên tranh cãi về “độ thân thiện với công chúng”.

Không chỉ video này, một số clip quảng bá thương hiệu và hình ảnh chúc Tết khác của Dương Mịch cũng bị so sánh về bối cảnh và phong cách. Một số ý kiến nghi ngờ các video được quay cùng thời điểm, dẫn đến cảm giác lặp lại. Tuy nhiên, việc nghệ sĩ ghi hình trước nhiều nội dung quảng cáo trong cùng một buổi là điều khá phổ biến trong ngành giải trí, nhằm tối ưu lịch trình làm việc.

Dương Mịch gây tranh cãi về thái độ liên quan đến phim 'Sinh vạn vật' - Ảnh 2

Trong nhiều năm hoạt động, Dương Mịch là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời cũng thường xuyên đối mặt với áp lực dư luận. Với độ phủ sóng cao, mọi động thái của cô - từ lựa chọn dự án, tham dự sự kiện đến biểu cảm cá nhân đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận.

Giới quan sát nhận định rằng phần lớn các tranh cãi gần đây vẫn dừng ở mức tin đồn hoặc đánh giá chủ quan từ cộng đồng mạng, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan quản lý, ban tổ chức giải thưởng hay ê-kíp sản xuất. Vì vậy, tác động thực tế đến "Sinh vạn vật" cũng như sự nghiệp của Dương Mịch vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng

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