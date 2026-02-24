'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

Sao quốc tế 24/02/2026 12:45

Mới đây, cư dân mạng "bóc giá" hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

Gần đây, giới mộ điệu thời trang đang bị mê mẩn bởi phong cách Tân Trung Hoa (New Chinese Style) kết hợp với trang sức vàng cổ pháp (vàng chế tác theo phương pháp thủ công cổ truyền) của nữ diễn viên Dương Mịch. Sự kết hợp này mang đến một "hàm lượng nhan sắc" đạt mức huyền thoại, vừa giữ được nét truyền thống vương giả, vừa vô cùng thời thượng và trẻ trung.

 

So với trang sức vàng thông thường, điểm thu hút chí mạng của vàng chế tác cổ truyền nằm ở khâu chế tác hoàn toàn thủ công. Mỗi một món đồ đều chứa đựng những chi tiết tinh tế, mang lại kết cấu độc nhất vô nhị. Thông qua các kỹ thuật phức tạp như điêu khắc, chạm triện, đắp nổi, hay kéo sợi hoa ty (filigree), món trang sức trở thành một tác phẩm nghệ thuật được chạm trổ tỉ mỉ mà những người phụ nữ tinh tế khó lòng từ chối.

Mặc dù có hàm lượng vàng tương đương vàng ta (vàng đủ tuổi), nhưng bề mặt của vàng cổ pháp thường được xử lý nhám mờ (matte). Đặc điểm này giúp thể hiện rõ nét những hoa văn tự nhiên và hiệu ứng 3D nổi khối đầy đặn. Sự lấp lánh phô trương được nhường chỗ cho vẻ đẹp cổ điển, thanh tao và nhã nhặn, mang đến một tổng thể "đẹp xuất sắc".

 

 'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch - Ảnh 1

- Mặt dây chuyền Hồ Lô (Hút tài lộc, cầu bình an): Dương Mịch sở hữu các mẫu hồ lô từ thương hiệu Châu Sinh Sinh (Chow Sang Sang) với giá tham khảo khoảng 11.460 NDT (khoảng 43,4 triệu đồng) và Lục Phúc Châu Báu (Lukfook Jewellery) khoảng 5.300 NDT (khoảng 20 triệu đồng).

- Mặt dây chuyền Bàn Tính (Chiêu tài tiến bảo, tính toán hanh thông): Một thiết kế vô cùng độc đáo từ Bách Niên Phúc Bài (Bainian Fupai) có giá khoảng 17.000 NDT (khoảng 64,4 triệu). Bàn tính vàng mang ý nghĩa rước lộc, tiền tài dư dả, rất thích hợp cho những người làm kinh doanh.

- Mặt dây chuyền Đồng Điếu Bình An (Trừ tà, hút vượng khí): Từ thương hiệu Lão Phố Hoàng Kim (Lao Pu Gold) trứ danh, cô diện mẫu chạm khắc Lục Tự Chân Ngôn giá 20.500 NDT (khoảng 77,6 triệu đồng) và mẫu chạm hoa văn tiền cổ giá 20.380 NDT (khoảng 77,2 triệu đồng).

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch - Ảnh 2

- Mặt dây chuyền Túi Phúc Kỳ Lân (Gom tài lộc, đón điềm lành): Thiết kế túi phúc kết hợp hoa văn Kỳ Lân từ Lão Phố Hoàng Kim có mức giá tham khảo là 17.300 NDT (khoảng 65,5 triệu đồng). Đeo túi phúc đầu năm là một gợi ý tuyệt vời cho ngày Thần Tài.

- Dây chuyền Bướm Vàng (Đại diện cho phái đẹp và tình duyên): Thiết kế bướm vàng kéo sợi hoa ty tinh xảo từ Lão Phố Hoàng Kim có giá khoảng 10.800 NDT (khoảng 41 triệu đồng), mang đến vẻ nữ tính, ngọt ngào.

- Bộ sưu tập Vòng Tay/Lắc Tay Điểm Men Sứ: Dương Mịch mix&match cực khéo léo các mẫu lắc tay vàng hạt tròn điểm men sứ tráng men (khoảng 13.866 - 13.951 NDT), vòng tay vàng hoa ty (10.500 NDT - khoảng 39,7 triệu đồng) và vòng tay Tứ Hợp Như Ý (19.300 NDT - khoảng 73 triệu đồng) đều từ thương hiệu Lục Phúc Châu Báu.

Lưu ý: Giá trên là mức giá tham khảo bằng Nhân dân tệ, giá thực tế có thể dao động tùy theo trọng lượng vàng từng thời điểm).

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Theo Sina, bộ phim Kinh trập vô thanh (Tạm dịch: Sự thức tỉnh thầm lặng ) do Trương Nghệ Mưu đạo diễn đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các dự án ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán với doanh thu hơn 560 triệu NDT.

