Mức cát-xê của Dương Dương và Chương Nhược Nam trong “Vũ lâm linh” gây chú ý

Sao quốc tế 27/05/2026 17:30

Dương Dương và Chương Nhược Nam tham gia bộ phim võ hiệp “Vũ lâm linh”, ngay khi lên sóng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Gần đây, kinh phí sản xuất bộ phim và mức cát-xê của dàn diễn viên chính đã được tiết lộ.

Thông tin về mức cát-xê của dàn diễn viên trong dự án cổ trang “Vũ lâm linh” đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Theo Upmedia, Dương Dương - người đảm nhận vai nam chính Triển Chiêu - nhận thù lao khoảng 5 triệu nhân dân tệ (gần 19,3 tỉ đồng).

Đáng chú ý, mức cát-xê này thấp hơn đáng kể so với dự án “Phàm nhân tu tiên truyện” phát sóng năm ngoái. Khi đó, Dương Dương được cho là nhận tới 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 30,9 tỉ đồng), tức cao hơn hiện tại khoảng 3 triệu nhân dân tệ.

Nhiều ý kiến cho rằng việc cát-xê của Dương Dương giảm trong những năm gần đây có liên quan đến lùm xùm xoay quanh bộ phim “Khói lửa nhân gian của tôi” đóng cùng Vương Sở Nhiên vào năm 2023. Thời điểm đó, nam diễn viên vấp phải làn sóng chỉ trích vì bị cho là quá tập trung vào chuyện tình cảm cá nhân, khiến hình ảnh và diễn xuất bị ảnh hưởng.

Mức cát-xê của Dương Dương và Chương Nhược Nam trong “Vũ lâm linh” gây chú ý - Ảnh 1

Sau tranh cãi, Dương Dương được nhận xét thận trọng hơn trong việc xây dựng hình tượng. Nam diễn viên chủ động hạn chế nhận mức cát-xê quá cao, thay vào đó tập trung vào chất lượng dự án và sự chuyên nghiệp trong công việc nhằm lấy lại thiện cảm từ công chúng.

Trong “Vũ lâm linh”, Dương Dương vào vai Triển Chiêu - ngự tiền hộ vệ nổi tiếng thời Bắc Tống với biệt danh “Nam Hiệp”. Đây được xem là vai diễn võ hiệp đáng chú ý của anh sau nhiều năm gắn bó với dòng phim thần tượng.

Về phía nữ chính Chương Nhược Nam, cô nhận mức cát-xê khoảng 4 triệu nhân dân tệ (gần 15,4 tỉ đồng), giữ nguyên so với thời điểm đóng “Khó dỗ dành”. Dù từng được dự đoán sẽ tăng giá sau thành công của bộ phim này, nữ diễn viên được cho là vẫn ưu tiên chất lượng kịch bản hơn vấn đề thù lao.

Trước đó, trong dự án “Đông khứ xuân lai”, Chương Nhược Nam thậm chí còn chấp nhận mức cát-xê thấp hơn để tham gia. Điều này khiến nhiều khán giả đánh giá cô đang hướng tới con đường phát triển ổn định thay vì chạy theo giá trị thương mại.

Ở tuyến vai phụ, Phương Dật Luân nhận khoảng 2 triệu nhân dân tệ (7,7 tỉ đồng), còn Trương Dư Hi nhận 1,2 triệu nhân dân tệ (4,6 tỉ đồng). Khoảng cách cát-xê giữa Chương Nhược Nam và Trương Dư Hi cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Mức cát-xê của Dương Dương và Chương Nhược Nam trong “Vũ lâm linh” gây chú ý - Ảnh 2

Nhiều ý kiến cho rằng trước đây vị thế của cả hai khá tương đồng, nhưng sau thành công của “Khó dỗ dành”, danh tiếng của Chương Nhược Nam tăng mạnh, trong khi Trương Dư Hi lại bỏ lỡ cơ hội tham gia dự án này. Điều đó khiến khoảng cách về độ nổi tiếng và mức cát-xê ngày càng rõ rệt.

“Vũ lâm linh” là dự án võ hiệp quy mô lớn đầu tiên do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất, với kinh phí đầu tư khoảng 200 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 773 tỉ đồng). Đoàn phim gây chú ý khi lựa chọn quay thực cảnh hoàn toàn thay vì sử dụng phông xanh, khiến chi phí sản xuất tăng đáng kể.

Phim lấy bối cảnh thời Bắc Tống, xoay quanh hành trình điều tra âm mưu phản loạn của Triển Chiêu cùng nữ hiệp Hoắc Linh Lung và Bạch Ngọc Đường. Ngay từ khi phát sóng, tác phẩm đã thu hút sự chú ý lớn khi mỗi tập có hơn 7 thương hiệu quảng cáo đồng hành.

Vũ Lâm Linh của Dương Dương tụt dốc không phanh, 'bom xịt' gây bất ngờ nhất đầu năm 2026

Vũ Lâm Linh của Dương Dương tụt dốc không phanh, 'bom xịt' gây bất ngờ nhất đầu năm 2026

Vũ Lâm Linh phát sóng đến tập 20, tức đi nửa chặng đường. Tưởng chừng mang hào quang của Triển Chiêu khi lên sóng sẽ được đón nhận nồng nhiệt, nhưng thực tế lại thất bại cả rating lẫn danh tiếng, có thể xem là "bom xịt" gây bất ngờ nhất đầu năm 2026.

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