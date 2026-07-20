Vu Chính phản ứng ra sao sau khi Bạch Lộc kết thúc hợp đồng?

Trên các diễn đàn giải trí Trung Quốc, nhiều khán giả đã đưa ra những cách diễn giải khác nhau về các dòng trạng thái của nam nhà sản xuất. Tuy nhiên, đến nay Vu Chính vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc Bạch Lộc rời công ty cũng như không có phát ngôn trực tiếp về nữ diễn viên.

Những ngày gần đây, Vu Chính liên tục chia sẻ các bài viết trên mạng xã hội. Dù không nhắc đích danh Bạch Lộc , một số nội dung được cộng đồng mạng cho rằng mang nhiều ẩn ý về mối quan hệ giữa công ty quản lý và nghệ sĩ sau khi kết thúc hợp đồng.

Cùng thời điểm, mạng xã hội còn lan truyền thông tin cho rằng Bạch Lộc từng đóng góp phần lớn doanh thu của Hoan Ngu, thậm chí xuất hiện con số cô mang về tới 60% nguồn thu cho công ty. Tuy nhiên, những số liệu này chưa được phía Hoan Ngu hay Vu Chính xác nhận.

Bạch Lộc gia nhập Hoan Ngu từ giai đoạn đầu sự nghiệp và nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ chủ lực của công ty. Dưới sự định hướng của Vu Chính, cô liên tiếp ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Châu sinh như cố, Trường nguyệt tẫn minh, Ninh an như mộng và Bạch nguyệt phạn tinh. Thành công của loạt tác phẩm giúp nữ diễn viên vươn lên hàng sao hạng A, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng nhiều hợp đồng quảng cáo.

Trong nhiều năm hợp tác, Vu Chính cũng không ít lần công khai dành lời khen cho Bạch Lộc. Ông từng đánh giá cô là một trong những diễn viên có tiềm năng nhất của công ty và ưu tiên giao nhiều dự án quan trọng. Chính vì vậy, thông tin cả hai "đường ai nấy đi" càng khiến dư luận chú ý.

Thực tế, việc nghệ sĩ kết thúc hợp đồng với công ty quản lý để tìm kiếm hướng phát triển mới là điều khá phổ biến trong làng giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, với vị thế hiện tại của Bạch Lộc và mối quan hệ gắn bó nhiều năm cùng Hoan Ngu, sự thay đổi này vẫn tạo nên nhiều cuộc bàn luận.

Đáng chú ý, trên trang cá nhân Weibo, Bạch Lộc đã chỉnh sửa phần giới thiệu. Cô xóa dòng xác minh "Diễn viên độc quyền của Hoan Ngu Ảnh Thị", thay vào đó chỉ giữ thông tin về những tác phẩm tiêu biểu như Mạc ly, Bắc Thượng, Bạch nguyệt phạn tinh và Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh. Động thái này được nhiều người xem là dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên đã sẵn sàng bước sang chặng đường mới sau khi rời công ty quản lý cũ.