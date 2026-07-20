Dàn diễn viên 'Tây du ký' 1986 gây xúc động trong lần hội ngộ sau gần 40 năm

Sau nhiều lần sắp xếp lịch trình, bốn diễn viên gồm Diêu Gia, Dương Túc, A Chi Thi Mã và Lưu Lâm đã gặp nhau tại Hàng Châu. Ba thành viên còn lại của nhóm không thể tham dự vì bận công việc và lý do cá nhân.

Buổi gặp mặt được khởi xướng bởi nhà thiết kế trang sức Long Tử Gia, con trai của nữ diễn viên Diêu Gia - người từng vào vai nhện tinh đỏ. Biết mẹ luôn mong có dịp gặp lại các đồng nghiệp cũ và thường xuyên nhắc về quãng thời gian quay phim, Long Tử Gia đã bí mật liên lạc với các diễn viên năm xưa để tổ chức cuộc đoàn tụ đặc biệt.

Để buổi hội ngộ thêm ý nghĩa, Long Tử Gia còn chuẩn bị những bộ trang phục được phục dựng theo tạo hình trong phim. Khi khoác lại những bộ đồ gắn liền với ký ức gần bốn thập kỷ trước, các nữ diễn viên không giấu được xúc động. Họ ôm chầm lấy nhau, bật khóc vì vui mừng sau nhiều năm xa cách.

Dù đều đã bước sang tuổi trung niên, các diễn viên vẫn giữ được thần thái rạng rỡ. Những hình ảnh tái hiện tạo hình yêu nhện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ khi các nghệ sĩ vẫn giữ được nét trẻ trung và phong thái cuốn hút sau gần 40 năm.

Sau khi rời màn ảnh, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng. Diêu Gia chuyển sang làm công việc sản xuất phim phía sau hậu trường, trong khi một số đồng nghiệp định cư ở nước ngoài hoặc rút khỏi làng giải trí để trở về cuộc sống bình thường.

"Tây du ký" 1986 do đạo diễn Dương Khiết thực hiện được xem là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm mất khoảng 6 năm để hoàn thành, đoàn phim phải di chuyển qua nhiều địa phương nhằm tìm kiếm bối cảnh tự nhiên trong điều kiện kỹ thuật còn nhiều hạn chế.

Trải qua gần bốn thập kỷ, bộ phim vẫn liên tục được phát sóng lại tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Không chỉ các vai chính như Tôn Ngộ Không, Đường Tăng hay Trư Bát Giới, nhiều nhân vật phụ cũng để lại dấu ấn sâu đậm nhờ tạo hình độc đáo và diễn xuất ấn tượng. Cuộc hội ngộ của dàn diễn viên lần này vì thế đã gợi lại nhiều ký ức đẹp đối với những khán giả từng lớn lên cùng "Tây du ký".