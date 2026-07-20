Vu Chính tìm 'nàng thơ' mới sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này được lăng xê mạnh

Thông tin trên nhanh chóng gây bàn luận bởi Triệu Tình hiện vẫn là cái tên khá mới với khán giả đại chúng. Từ khi gia nhập làng giải trí, cô chỉ thực sự thu hút sự chú ý nhờ vai phụ trong bộ phim “Phàm nhân tu tiên” do Dương Dương đóng chính. Tuy nhiên, diễn xuất của nữ diễn viên vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều khi bị đánh giá là chưa thật sự nổi bật, trong khi ngoại hình dù xinh đẹp nhưng chưa tạo được dấu ấn riêng.

Theo một số nguồn tin trong giới giải trí Hoa ngữ, thời điểm Bạch Lộc kết thúc hợp đồng với công ty của Vu Chính cũng là lúc Hoan Ngu được cho là nắm trong tay thêm ba dự án phim cấp S. Đáng chú ý, cả ba tác phẩm này được đồn đoán sẽ giao cho Triệu Tình đảm nhận vai nữ chính.

Một số khán giả nhận xét Triệu Tình có nét đẹp tương đồng với Triệu Lệ Dĩnh, từ phong cách tạo hình đến khí chất trên màn ảnh. Tuy nhiên, việc đi theo hình mẫu của một đàn chị đã quá thành công cũng tạo ra áp lực không nhỏ. Bên cạnh đó, những ồn ào đời tư từng xuất hiện trước đây cũng khiến cô chưa hoàn toàn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ công chúng.

Trước thông tin Vu Chính có thể tập trung nâng đỡ Triệu Tình, nhiều ý kiến cho rằng nhà sản xuất này nên cân nhắc giữ chân Bạch Lộc thay vì tìm kiếm người thay thế. Bởi sau nhiều năm hoạt động, Bạch Lộc đã chứng minh được vị trí của mình qua loạt tác phẩm như Châu sinh như cố, Trường nguyệt tẫn minh, Ninh an như mộng và Bạch nguyệt phạn tinh.

Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ lớn, Bạch Lộc còn được đánh giá cao về khả năng thu hút khán giả và giá trị thương mại. Trong nhiều năm, cô cũng là một trong những nghệ sĩ chủ lực mang lại thành tích đáng kể cho Hoan Ngu.

Sau khi rời công ty quản lý cũ, Bạch Lộc hiện thành lập studio riêng để phát triển sự nghiệp độc lập. Theo truyền thông Hoa ngữ, phòng làm việc của nữ diễn viên được đăng ký dưới tên Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Bắc Kinh Dao Quang Tinh Thái. Cái tên này được cho là lấy cảm hứng từ "Dao Quang" - biểu tượng của sự thay đổi, phá bỏ giới hạn và mở ra một hành trình mới.

Trong khi Bạch Lộc bắt đầu chặng đường riêng, mọi động thái của Vu Chính và Triệu Tình vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.