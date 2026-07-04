Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

Sao quốc tế 04/07/2026 13:45

Mới đây, những bài đăng chỉ trích việc Bạch Lộc dùng diễn viên đóng thế trong bộ phim Hoa ngữ “Mạc Ly” ở các cảnh võ thuật và uống trà đã thu hút sự quan tâm, bàn luận.

Bạch Lộc đang trở thành tâm điểm tranh luận sau khi một số hình ảnh hậu trường của bộ phim "Mạc Ly" lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản cho rằng nữ diễn viên sử dụng diễn viên đóng thế ngay cả trong một phân cảnh khá đơn giản, chỉ gồm việc ngồi xem màn tỉ thí võ công và uống trà.

Thông tin nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Trước làn sóng bàn tán, phía Bạch Lộc đã công bố video hậu trường nhằm làm rõ sự việc. Trong đoạn clip, nữ diễn viên xuất hiện với tạo hình hoàn chỉnh, trực tiếp thực hiện cảnh uống trà và thể hiện các trạng thái cảm xúc theo yêu cầu của đạo diễn, từ căng thẳng đến bình tĩnh. Những hình ảnh này phần nào bác bỏ nghi vấn cô dùng người khác thay thế ở phân cảnh tĩnh.

Tuy nhiên, đối với các cảnh hành động, ê-kíp không phủ nhận việc sử dụng diễn viên đóng thế. Điều này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội, thậm chí tài khoản cá nhân của Bạch Lộc được cho là đã giảm hơn một triệu người theo dõi chỉ trong thời gian ngắn.

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế - Ảnh 1

Dù vậy, nhiều ý kiến trong giới chuyên môn cho rằng Bạch Lộc phần nào trở thành đối tượng của những chỉ trích thiếu toàn diện. Theo truyền thông Trung Quốc, việc sử dụng diễn viên đóng thế cho các cảnh hành động có độ khó hoặc tiềm ẩn rủi ro là quy trình rất phổ biến trong ngành điện ảnh và truyền hình.

Không phải diễn viên nào cũng được đào tạo bài bản về võ thuật hay có đủ kỹ năng để thực hiện mọi động tác nguy hiểm. Ngay cả nhiều ngôi sao nổi tiếng với dòng phim hành động cũng thường sử dụng diễn viên đóng thế ở những phân cảnh có mức độ rủi ro cao nhằm bảo đảm an toàn.

Ở cảnh quay gây tranh luận của "Mạc Ly", Bạch Lộc phải thực hiện các động tác kết hợp với hệ thống dây cáp. Đây được xem là phân đoạn đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên môn, vì vậy việc bố trí diễn viên đóng thế được đánh giá là phù hợp với quy trình sản xuất.

Không chỉ bảo vệ diễn viên, việc sử dụng người đóng thế còn giúp đoàn phim hạn chế nguy cơ gián đoạn tiến độ. Nếu diễn viên chính gặp chấn thương, toàn bộ kế hoạch ghi hình có thể bị ảnh hưởng, kéo theo nhiều chi phí phát sinh và gây khó khăn cho quá trình sản xuất.

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế - Ảnh 2

Thực tế, trên phim trường có nhiều loại diễn viên đóng thế khác nhau, từ đóng thế hành động, cưỡi ngựa, cảnh dưới nước, cảnh nguy hiểm đến diễn viên đứng thế để căn chỉnh ánh sáng hoặc hỗ trợ quay thử. Đây đều là những vị trí chuyên môn đã tồn tại từ lâu trong ngành công nghiệp điện ảnh. Điều khiến khán giả băn khoăn nhiều hơn là việc một số đoàn phim sử dụng diễn viên đóng thế cho cả những cảnh thoại hoặc phân đoạn sinh hoạt đơn giản. Tuy nhiên, theo giới sản xuất, điều này không phải lúc nào cũng xuất phát từ việc diễn viên thiếu năng lực mà đôi khi liên quan đến lịch trình quá dày đặc hoặc những hoàn cảnh đặc biệt.

Trước đây, nhiều diễn viên nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh cũng từng được cho là sử dụng diễn viên đóng thế trong một số dự án vì lịch quay chồng chéo. Ngoài ra, với những nữ diễn viên mang thai trong thời gian ghi hình, đoàn phim cũng thường dùng người đóng thế cho các góc quay phía sau hoặc toàn thân để bảo đảm sức khỏe và duy trì tính liên tục của tác phẩm.

Từ góc độ chuyên môn, việc sử dụng diễn viên đóng thế trong những cảnh hành động nguy hiểm là thông lệ của ngành làm phim. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần phân biệt rõ giữa việc sử dụng đóng thế vì yêu cầu kỹ thuật và việc lạm dụng đóng thế ở những phân cảnh diễn xuất thông thường trước khi đưa ra đánh giá về một diễn viên.

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