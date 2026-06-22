Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Sao quốc tế 22/06/2026 18:15

Một số ý kiến cho rằng trong giai đoạn tuyên truyền tác phẩm, Thừa Lỗi không tham gia nhiều hoạt động chung với đoàn phim, từ đó làm dấy lên những suy đoán về việc anh thiếu nhiệt tình hoặc cố tình giữ khoảng cách với bạn diễn nữ.

Gần đây, một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Thừa Lỗi không tham gia nhiều hoạt động quảng bá chung trong giai đoạn tuyên truyền dự án Mạc Ly. Điều này dẫn đến những suy đoán rằng nam diễn viên thiếu nhiệt tình hoặc chủ động giữ khoảng cách với bạn diễn Bạch Lộc.

Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ của Thừa Lỗi nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Theo họ, việc nam diễn viên không xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện chung không đồng nghĩa với thái độ thiếu trách nhiệm đối với bộ phim. Fan cho rằng lịch trình quảng bá của từng diễn viên thường phụ thuộc vào sự sắp xếp của đoàn phim và nhiều yếu tố khách quan khác.

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc - Ảnh 1Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc - Ảnh 2

Để làm rõ quan điểm, người hâm mộ đã tổng hợp nhiều hình ảnh và video ghi lại quá trình hợp tác giữa Thừa Lỗi và Bạch Lộc trong giai đoạn quay phim và quảng bá. Các tư liệu này cho thấy cả hai vẫn có sự tương tác bình thường, với nhiều khoảnh khắc hỗ trợ nhau trong các sự kiện công khai từ năm 2025 đến 2026.

Một số hình ảnh được chia sẻ ghi lại cảnh Thừa Lỗi chủ động đưa khăn, hỗ trợ di chuyển trên sân khấu hoặc chỉnh trang phục giúp bạn diễn. Người hâm mộ cho rằng đây là những hành động thể hiện sự chuyên nghiệp và lịch thiệp trong môi trường làm việc, thay vì dấu hiệu của sự né tránh hay thiếu hợp tác như một số đồn đoán.

Bên cạnh đó, fan cũng nhấn mạnh rằng số lượng sự kiện quảng bá có sự xuất hiện đồng thời của cả hai không nhiều, do đó việc đánh giá mức độ tham gia chỉ dựa trên các hoạt động chung là chưa đầy đủ. Theo họ, cả hai vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động riêng lẻ liên quan đến dự án Mạc Ly.

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc - Ảnh 3

Ngoài ra, lịch trình làm việc dày đặc của Thừa Lỗi trong thời gian qua, khi anh liên tục tham gia quảng bá cho nhiều dự án khác nhau, cũng được đưa ra như một yếu tố cần cân nhắc. Các nội dung truyền thông, video và hình ảnh từ những chiến dịch này vẫn được lưu trữ rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Hiện tranh cãi vẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một bộ phận khán giả cho rằng việc thiếu hoạt động quảng bá chung có thể ảnh hưởng đến hiệu ứng truyền thông của bộ phim, trong khi số khác nhận định không nên quy trách nhiệm cho cá nhân diễn viên khi kế hoạch quảng bá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ nhà sản xuất.

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