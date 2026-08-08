'Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông' Quan Chi Lâm phản hồi tin yêu trai trẻ kém 36 tuổi

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, người đàn ông này khoảng 27 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực thời trang và sở hữu vóc dáng nổi bật. Một số tài khoản giải trí gọi anh là Johan, đồng thời cho rằng cả hai quen biết qua một sự kiện thời trang rồi dần trở nên thân thiết.

Những ngày đầu tháng 8, Quan Chi Lâm bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi mạng xã hội lan truyền tin đồn nữ diễn viên đang hẹn hò một nam người mẫu trẻ hơn 36 tuổi. Khoảng cách tuổi tác quá lớn khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi một số bài đăng còn khẳng định phía nam người mẫu đã xác nhận mối quan hệ.

Tuy nhiên, những thông tin về danh tính, quá trình quen nhau hay việc phía quản lý nam người mẫu xác nhận chuyện tình cảm đều chưa được các nguồn đáng tin cậy kiểm chứng. Khi tin đồn lan rộng, câu chuyện cũng xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau.

Đến ngày 6/8, Quan Chi Lâm trực tiếp lên tiếng trên Weibo. Nữ diễn viên cảm ơn sự quan tâm của công chúng nhưng đồng thời khẳng định những thông tin tình cảm đang được lan truyền trên mạng không đúng sự thật. Đây là phản hồi chính thức đầu tiên của bà kể từ khi tin đồn xuất hiện.

Tuyên bố của Quan Chi Lâm cũng bác bỏ những suy đoán trước đó cho rằng việc bà im lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận chuyện hẹn hò. Hiện tại, thông tin được xác nhận rõ ràng nhất vẫn là nữ diễn viên không có mối quan hệ với nam người mẫu 27 tuổi như những bài đăng trên mạng đề cập.

Ở tuổi 63, Quan Chi Lâm vẫn duy trì sức hút đáng kể với truyền thông và khán giả Hoa ngữ. Dù đã rời xa màn ảnh trong nhiều năm, mỗi lần xuất hiện, bà vẫn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc và thần thái nổi bật.

Quan Chi Lâm từng là một trong những mỹ nhân đình đám của điện ảnh Hồng Kông thời kỳ hoàng kim. Đặc biệt, vai Thập Tam Di trong loạt phim Hoàng Phi Hồng đóng cùng Lý Liên Kiệt đã giúp tên tuổi nữ diễn viên được khán giả nhớ đến rộng rãi. Vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng và khí chất đặc biệt từng giúp bà được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hồng Kông.

Sau khi giảm dần hoạt động nghệ thuật, Quan Chi Lâm chủ yếu dành thời gian cho cuộc sống cá nhân và công việc kinh doanh. Bà cũng ngày càng kín tiếng về chuyện tình cảm, vì vậy bất kỳ tin đồn nào liên quan đến đời tư đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận.

Dù vậy, sau lời phủ nhận trực tiếp từ chính chủ, câu chuyện về mối tình chênh lệch 36 tuổi đã không còn cơ sở. Sự việc một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của Quan Chi Lâm, khi nữ diễn viên vẫn có thể tạo ra làn sóng chú ý lớn dù đã nhiều năm không hoạt động thường xuyên trên màn ảnh.