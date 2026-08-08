'Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông' Quan Chi Lâm phản hồi tin yêu trai trẻ kém 36 tuổi

Sao quốc tế 08/08/2026 13:30

Những ngày đầu tháng 8, Quan Chi Lâm bất ngờ trở thành tâm điểm của làng giải trí Hoa ngữ sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin bà đang có mối quan hệ tình cảm với một nam người mẫu trẻ hơn 36 tuổi.

Những ngày đầu tháng 8, Quan Chi Lâm bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi mạng xã hội lan truyền tin đồn nữ diễn viên đang hẹn hò một nam người mẫu trẻ hơn 36 tuổi. Khoảng cách tuổi tác quá lớn khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi một số bài đăng còn khẳng định phía nam người mẫu đã xác nhận mối quan hệ.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, người đàn ông này khoảng 27 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực thời trang và sở hữu vóc dáng nổi bật. Một số tài khoản giải trí gọi anh là Johan, đồng thời cho rằng cả hai quen biết qua một sự kiện thời trang rồi dần trở nên thân thiết.

Tuy nhiên, những thông tin về danh tính, quá trình quen nhau hay việc phía quản lý nam người mẫu xác nhận chuyện tình cảm đều chưa được các nguồn đáng tin cậy kiểm chứng. Khi tin đồn lan rộng, câu chuyện cũng xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau.

'Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông' Quan Chi Lâm phản hồi tin yêu trai trẻ kém 36 tuổi - Ảnh 1

Đến ngày 6/8, Quan Chi Lâm trực tiếp lên tiếng trên Weibo. Nữ diễn viên cảm ơn sự quan tâm của công chúng nhưng đồng thời khẳng định những thông tin tình cảm đang được lan truyền trên mạng không đúng sự thật. Đây là phản hồi chính thức đầu tiên của bà kể từ khi tin đồn xuất hiện.

Tuyên bố của Quan Chi Lâm cũng bác bỏ những suy đoán trước đó cho rằng việc bà im lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận chuyện hẹn hò. Hiện tại, thông tin được xác nhận rõ ràng nhất vẫn là nữ diễn viên không có mối quan hệ với nam người mẫu 27 tuổi như những bài đăng trên mạng đề cập.

Ở tuổi 63, Quan Chi Lâm vẫn duy trì sức hút đáng kể với truyền thông và khán giả Hoa ngữ. Dù đã rời xa màn ảnh trong nhiều năm, mỗi lần xuất hiện, bà vẫn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc và thần thái nổi bật.

'Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông' Quan Chi Lâm phản hồi tin yêu trai trẻ kém 36 tuổi - Ảnh 2

Quan Chi Lâm từng là một trong những mỹ nhân đình đám của điện ảnh Hồng Kông thời kỳ hoàng kim. Đặc biệt, vai Thập Tam Di trong loạt phim Hoàng Phi Hồng đóng cùng Lý Liên Kiệt đã giúp tên tuổi nữ diễn viên được khán giả nhớ đến rộng rãi. Vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng và khí chất đặc biệt từng giúp bà được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hồng Kông.

Sau khi giảm dần hoạt động nghệ thuật, Quan Chi Lâm chủ yếu dành thời gian cho cuộc sống cá nhân và công việc kinh doanh. Bà cũng ngày càng kín tiếng về chuyện tình cảm, vì vậy bất kỳ tin đồn nào liên quan đến đời tư đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận.

Dù vậy, sau lời phủ nhận trực tiếp từ chính chủ, câu chuyện về mối tình chênh lệch 36 tuổi đã không còn cơ sở. Sự việc một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của Quan Chi Lâm, khi nữ diễn viên vẫn có thể tạo ra làn sóng chú ý lớn dù đã nhiều năm không hoạt động thường xuyên trên màn ảnh.

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm đẹp 'bất chấp thời gian' ở tuổi 61

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm đẹp 'bất chấp thời gian' ở tuổi 61

Quan Chi Lâm được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân xứ Cảng Thơm" trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Đến nay Quan Chi Lâm đã 61 tuổi nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn đủ sức làm rung động lòng người.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Chi Lâm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm đẹp 'bất chấp thời gian' ở tuổi 61

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm đẹp 'bất chấp thời gian' ở tuổi 61

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm gây chú ý khi đăng video chúc Tết ở tuổi 62

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm gây chú ý khi đăng video chúc Tết ở tuổi 62

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm bị bắt gặp nhún nhảy trong bar với người đàn ông trẻ tuổi

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm bị bắt gặp nhún nhảy trong bar với người đàn ông trẻ tuổi

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

Choáng ngợp với nhan sắc của ‘Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông’ Quan Chi Lâm ở tuổi 61

Choáng ngợp với nhan sắc của ‘Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông’ Quan Chi Lâm ở tuổi 61

Lưu Đức Hoa từng tuyên bố muốn lấy 'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm làm vợ

Lưu Đức Hoa từng tuyên bố muốn lấy 'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm làm vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 2 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm