'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

Ở tuổi 63, “đệ nhất mỹ nhân Hong Kong” một thời vẫn gây ấn tượng với phong cách ăn mặc trẻ trung và khá sành điệu. Trong lần xuất hiện này, bà chọn áo bomber tông vàng nâu, phối cùng quần lửng và giày cao gót, tạo tổng thể năng động nhưng vẫn giữ nét thanh lịch. Lối trang điểm đậm cùng kiểu tóc ngang vai buông tự nhiên giúp Quan Chi Lâm trông nổi bật hơn trong khung hình sự kiện. Đáng chú ý, bà luôn giữ thái độ thân thiện, thoải mái chụp ảnh và giao lưu cùng người hâm mộ.

Mới đây, nữ diễn viên Quan Chi Lâm hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện thương mại, đồng thời tham gia buổi livestream quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm, nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Sự xuất hiện của nữ diễn viên trong sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước ngoại hình hiện tại của bà, cho rằng Quan Chi Lâm vẫn giữ được thần thái cuốn hút dù đã bước sang tuổi ngoài 60. Không ít bình luận khen ngợi bà trẻ trung hơn so với tuổi thật, thậm chí có người nhận xét trông bà chỉ như ngoài 40.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng xuất hiện một số ý kiến trái chiều cho rằng gương mặt của nữ diễn viên có dấu hiệu can thiệp thẩm mỹ. Một số người nhận xét phần gò má trông đầy đặn hơn, khiến biểu cảm có phần kém tự nhiên trong vài khoảnh khắc. Ngoài ra, việc làn da ít nếp nhăn khi cười cũng khiến một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn về việc sử dụng các biện pháp làm đẹp như tiêm filler hoặc can thiệp trẻ hóa da.

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, từng là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hong Kong thập niên 1990. Bà được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân xứ Hương Cảng”, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoàng Phi Hồng, Tái kiếm giang hồ, Nhật hạ phúc tinh, Hào môn dạ yến và Long huynh hổ đệ.

Năm 2010, bà chính thức giải nghệ, rút lui khỏi làng giải trí. Từ đó đến nay, Quan Chi Lâm lựa chọn cuộc sống kín tiếng nhưng sung túc, với khối tài sản ước tính lên tới hàng trăm triệu NDT. Những năm gần đây, bà thỉnh thoảng xuất hiện trên mạng xã hội qua các video ngắn, chia sẻ quan điểm sống và triết lý cá nhân. Ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên cho biết ưu tiên lớn nhất của bà là sự bình yên, tinh thần thư thái và tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi, nhẹ nhàng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi.