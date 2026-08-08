'Bách Hoa Sát' vừa kết thúc, Mạnh Tử Nghĩa đã vướng tranh luận

Sao quốc tế 08/08/2026 09:00

Sau khi Bách Hoa Sát chính thức khép lại, Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Nhiều ý kiến đánh giá nữ diễn viên đã thể hiện khá trọn vẹn nét sắc sảo, quyết đoán và cá tính mạnh mẽ của Thẩm Tịch Hòa.

Sau khi Bách Hoa Sát chính thức khép lại, Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Nhiều ý kiến đánh giá nữ diễn viên đã thể hiện khá trọn vẹn nét sắc sảo, quyết đoán và cá tính mạnh mẽ của Thẩm Tịch Hòa. Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng từ Cửu Trọng Tử đến Bách Hoa Sát, Mạnh Tử Nghĩa đang đi khá sâu vào vùng an toàn với những vai nữ chính cổ trang mang màu sắc trùng sinh, báo thù.

Trong Bách Hoa Sát, Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận hai thân phận là Cố Thanh Chi và Thẩm Tịch Hòa. Nếu Cố Thanh Chi mang vẻ u buồn, chịu nhiều ràng buộc bởi hoàn cảnh, thì Thẩm Tịch Hòa lại mạnh mẽ, tỉnh táo và quyết liệt trên hành trình trả thù. Sự đối lập này tạo cơ hội để nữ diễn viên thể hiện nhiều sắc thái hơn, đồng thời cũng trở thành tiêu chí để khán giả đánh giá khả năng biến hóa của cô.

'Bách Hoa Sát' vừa kết thúc, Mạnh Tử Nghĩa đã vướng tranh luận - Ảnh 1

Một bộ phận người xem cho rằng Mạnh Tử Nghĩa đã tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở khả năng thể hiện thần thái và những phân đoạn có cảm xúc. Song, cũng có ý kiến nhận xét hình tượng Thẩm Tịch Hòa vẫn khiến họ liên tưởng đến Đậu Chiêu trong Cửu Trọng Tử. Việc hai nhân vật cùng sở hữu hành trình thay đổi số phận, đối mặt với biến cố và tìm cách báo thù khiến phong cách diễn xuất của nữ diễn viên dễ tạo cảm giác lặp lại.

Thực tế, Mạnh Tử Nghĩa từ lâu đã là gương mặt có độ nhận diện cao trên mạng xã hội. Ngoại hình nổi bật, tính cách thẳng thắn và những lần xuất hiện trên chương trình giải trí giúp cô thường xuyên nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, sức hút trên mạng xã hội và khả năng đảm nhận vai nữ chính lại là hai câu chuyện khác nhau.

'Bách Hoa Sát' vừa kết thúc, Mạnh Tử Nghĩa đã vướng tranh luận - Ảnh 2

Cửu Trọng Tử được xem là bước ngoặt khi giúp sự quan tâm dành cho Mạnh Tử Nghĩa chuyển từ đời tư và hình ảnh cá nhân sang năng lực diễn xuất. Sau thành công đó, Bách Hoa Sát tiếp tục trở thành phép thử để cô chứng minh liệu bản thân có thể duy trì sức hút khi liên tục đóng vai chính hay không.

Dù còn nhiều tranh luận, việc Mạnh Tử Nghĩa trở thành trung tâm của các cuộc thảo luận cũng cho thấy vị thế của cô đã thay đổi. Thử thách tiếp theo với nữ diễn viên là thoát khỏi những vai cổ trang mạnh mẽ, trùng sinh và báo thù để thử sức với nhân vật đời thường, tiết chế và có chiều sâu tâm lý hơn. Đây mới là yếu tố quyết định liệu cô có thể biến sức nóng hiện tại thành vị thế bền vững trên màn ảnh hay không.

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Sau thành công của Cửu Trọng Tử (2024), Mạnh Tử Nghĩa được xem là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của lứa diễn viên sinh sau năm 1995. Tuy nhiên, bên cạnh sự gia tăng về danh tiếng, nữ diễn viên cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi liên tục xuất hiện trong các dự án cổ trang với tạo hình bị nhận xét là quá giống nhau, thiếu sự đột phá.

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