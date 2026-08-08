Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2026: Tăng vọt lên 144 triệu đồng/lượng

Trước đó, vào cuối ngày 7.8, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã tăng giá mua vàng miếng hiệu Bảo Tín Minh Châu lên 140,6 triệu đồng và bán ra 144,6 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tròn Bảo Tín Minh Châu cũng được đơn vị này mua vào 140,6 triệu đồng và bán ra 144,6 triệu đồng...

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 8/8, giá vàng trong nước tăng cao, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng, so với hôm qua, tăng 1,8 triệu đồng. Giá vàng nhẫn cũng tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 140,5 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, Thị trường vàng đang tăng mạnh khi nền kinh tế Mỹ mất đi 23.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn đáng kể so với dự báo. Cục Thống kê Lao động cho biết nền kinh tế đã mất 23.000 việc làm trong tháng 7, so với dự báo tăng 85.000 việc làm.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 8/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.340 USD/ounce, tăng mạnh 96 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Đáng chú ý, trong hôm qua giá vàng thế giới đã giao dịch quanh mức 4.366 USD/ounce, đây là mức cao nhất trong 2 tháng qua.

Giá vàng lại một lần nữa tăng vọt, leo lên mức 4.350 USD/ounce khi nền kinh tế Mỹ mất đi nhiều việc làm trong tháng trước, thấp hơn đáng kể so với dự kiến.

Cục Thống kê Lao động Mỹ hôm thứ 6 báo cáo rằng số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ đã giảm 23.000 trong tháng Bảy. Con số việc làm này thấp hơn dự báo của giới chuyên gia, khi các nhà kinh tế dự đoán sẽ có khoảng 85.000 việc làm tăng thêm. Đây là lần suy giảm thứ hai trên thị trường lao động trong năm nay.

Mặc dù thị trường lao động thu hẹp lại trong tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 4,1%, thấp hơn so với mức 4,2% của tháng 6. Các nhà kinh tế dự đoán tỷ lệ này sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống là do người Mỹ bắt đầu rời khỏi lực lượng lao động.

Thị trường vàng đang chứng kiến ​​đà mua mạnh mẽ sau phản ứng ban đầu trước dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng. Các nhà phân tích cho biết các nhà đầu tư vàng hiện đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ hạn chế việc tăng lãi suất trong năm nay, ngay cả khi đối mặt với nỗi lo lạm phát dai dẳng, từ đó kìm hãm lợi suất thực. Dữ liệu kinh tế không mấy khả quan đã đẩy giá vàng lên mức tích cực trong năm nay.

Không chỉ có nhiều việc làm bị mất đi trong tháng trước, mà báo cáo còn điều chỉnh giảm số liệu tháng 5 và tháng 6. Báo cáo cho biết dữ liệu việc làm tháng 6 đã được điều chỉnh giảm xuống còn 20.000, so với ước tính ban đầu là 57.000. Đồng thời, số liệu tháng 5 cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 63.000 việc làm từ ước tính trước đó là 129.000.

Thị trường trái phiếu tiếp tục phản ánh khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường dự đoán khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 là khoảng 50/50. Tuy nhiên, các nhà kinh tế kỳ vọng rằng kỳ vọng này sẽ bắt đầu giảm xuống khi các nhà đầu tư tiếp tục phân tích dữ liệu.

"Số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ đã hoàn toàn bác bỏ khả năng tăng lãi suất của Mỹ, và bất cứ ai từng nghĩ rằng lãi suất sẽ tăng giờ đây đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Hành động và sự phản ánh của điều này được thể hiện rõ ràng trên giá vàng, khi giá vàng đã tăng vọt như tên lửa. Về cơ bản, dữ liệu này mang lại tin tốt cho vàng và thị trường, nhưng đối với Fed, đây lại là một vấn đề lớn khác, đặc biệt khi lạm phát đang ở mức cao như hiện nay. Chủ tịch Fed giờ đây sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc để kiềm chế lạm phát", ông Waleed Said, nhà phân tích kỹ thuật tại GivTrade cho biết.