Giá vàng hôm nay, ngày 7/8/2026: Quay đầu giảm nhưng vẫn cao hơn thế giới trên 7 triệu đồng

Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 138,7 triệu đồng và bán ra 141,7 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng nay (7/8), giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vào 139,2 triệu đồng/lượng, bán ra 142,2 triệu đồng. Nhưng nếu so với đầu ngày hôm qua thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 1,1 triệu đồng.

Các dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy áp lực lạm phát chưa hoàn toàn biến mất. Báo cáo ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 44.000 việc làm trong tháng 7, giảm mạnh so với 95.000 việc làm của tháng 6, trong khi tốc độ tăng lương vẫn duy trì ở mức 4,4%.

Chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 7 đạt 54,1 điểm, tiếp tục phản ánh lĩnh vực dịch vụ mở rộng. Chỉ số hoạt động kinh doanh ở mức 59,1 điểm, đơn hàng mới đạt 57,2 điểm. Chỉ số việc làm giảm xuống 47,4 điểm, cho thấy hoạt động tuyển dụng thu hẹp. Đáng chú ý, chỉ số giá đầu vào tăng lên 70,3 điểm, phản ánh áp lực chi phí vẫn ở mức cao

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 1/8 tăng nhẹ lên 199.000 đơn, thấp hơn mức dự báo khoảng 205.000 đơn.

Thị trường vẫn đang phản ứng với quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần trước. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50-3,75%.

Theo công cụ FedWatch, thị trường vẫn nghiêng về kịch bản Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Xác suất này đã giảm so với tuần trước sau khi giá dầu hạ nhiệt và tốc độ tuyển dụng của khu vực tư nhân chậm lại.

Tình hình tại eo biển Hormuz, Iran cho biết thỏa thuận với Oman về tuyến hàng hải qua eo biển đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và có thể gắn với điều kiện Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran.

Giá dầu WTI giao dịch quanh 75,85 USD/thùng, dầu Brent ở mức khoảng 80,23 USD/thùng. Đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,6%.