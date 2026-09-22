TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ, truy vết tìm phương tiện và tài xế điều khiển xe ô tô màu trắng đã va chạm với xe máy để giải quyết theo quy định.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 21/9, Cơ quan chức năng phường Vũng Tàu, TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ ô tô 4 chỗ hất tung xe máy đang lưu thông trên đường khiến 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 tối 20/9, anh H. (20 tuổi) chạy xe máy chở chị T. (27 tuổi) trên đường Trương Công Định, hướng ra đường Hoàng Hoa Thám (thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM). Khi xe máy lách ra ngoài để vượt một ô tô đang đỗ ven đường thì bị một ô tô 4 chỗ từ phía sau lao tới đâm trúng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo thông tin báo Lao Động, cú va chạm khiến cả hai bị hất văng lên rồi té ngã xuống đường, một người còn bị văng trúng ô tô đang dừng phía trước. Sau va chạm, xe ô tô màu trắng không dừng lại mà tiếp tục di chuyển rời khỏi hiện trường; còn hai người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cấp cứu, sau đó tự di chuyển đến một bệnh viện ở trung tâm TPHCM để điều trị.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh gần đó ghi lại.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, truy tìm ô tô liên quan để xử lý theo quy định.

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