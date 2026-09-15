Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc N1, tỉnh Western Cape, Nam Phi, khiến ít nhất 21 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, dẫn theo The Sun, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc N1, tỉnh Western Cape, Nam Phi, khiến ít nhất 21 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Theo Sở Giao thông tỉnh Western Cape, vụ việc xảy ra khoảng 23h30 ngày 13/9, trên đoạn đường giữa hai thị trấn Prince Albert và Leeu-Gamka, cách Cape Town khoảng 379 km về phía đông.

Hai ô tô chở khách cỡ nhỏ đã bất ngờ đâm trực diện vào nhau. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe thứ ba tiếp tục lao tới và va chạm với hai phương tiện gặp nạn, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng.

Hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường cho thấy các phương tiện bị hư hỏng nặng, trong khi nhiều mảnh vỡ và đồ đạc của hành khách vương vãi trên mặt đường. Lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường, đưa những người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng cho biết một số hành khách bị thương nặng. Hiện cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn.

Một vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng ở Nam Phi đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng - Ảnh: WCLiveTraffic

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cầu mong những người bị thương sớm bình phục. Ông nhấn mạnh vụ tai nạn là lời cảnh báo về sự cần thiết phải đặc biệt thận trọng khi tham gia giao thông.

Trong khi đó, giới chức Western Cape khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi lái xe trong mùa đông. Sương mù, khói và tầm nhìn hạn chế có thể khiến điều kiện giao thông trở nên nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm.

Nhà chức trách kêu gọi các tài xế giảm tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn và đặc biệt chú ý quan sát khi di chuyển trên những tuyến đường có tầm nhìn hạn chế

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc N1, tỉnh Western Cape, Nam Phi, khiến ít nhất 21 người tử vong và 3 người khác bị thương.

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