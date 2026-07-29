Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thế giới 29/07/2026 13:23

Liên quan đến trận động đất xảy ra ngày 28/7 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cho đến nay có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất.

Theo thông tin báo Dân trí, trưa 29/7, Bộ Ngoại giao cho biết liên quan đến trận động đất khoảng 7 độ xảy ra ngày 28/7 tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến nay xác định có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, công ty, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

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Một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân bị thương trong trận động đất hơn 7 độ tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Ảnh: Báo Dân trí (Nguồn: APF)

Các cơ quan đại diện Việt Nam đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường làm việc với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết theo quy định và bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân cũng như thăm hỏi, động viên các công dân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp và khu vực lân cận.

Đối với những công dân bị thương, nhà ở bị hư hại do trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Kumamoto nắm rõ tình hình, trực tiếp thăm hỏi, động viên và phối hợp hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng.

Trong quá trình bảo hộ công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam cũng ghi nhận và biểu dương nhiều tấm gương công dân Việt Nam đã tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam để tiếp tục rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Theo báo Tuổi Trẻ dẫn tin theo Hãng tin AFP, tính đến ngày 29-7, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản chiều 28-7 đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng. Thông tin trên được Thủ tướng Takaichi Sanae công bố.

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng - Ảnh 2
Ít nhất 13 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng ở Nhật Bản. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ (Nguồn: AP). 

"Ngay lúc này vẫn còn nhiều người đang chờ được giải cứu và đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu được nhiều người nhất có thể", bà nói.

Chính phủ Nhật Bản đã huy động khoảng 3.600 binh sĩ cùng 20 máy bay tham gia công tác cứu hộ và đánh giá thiệt hại.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân cần chú ý dư chấn động đất có thể xảy ra trong 1-2 tuần tới. Công dân Việt Nam tại Kumamoto cần theo dõi, tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền sở tại, của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn người Việt Nam.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo số +818035909136; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +818039846668, +818042797302; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka theo số điện thoại +81904769 6789; Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao + 84981848484 để được hỗ trợ khẩn cấp.

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