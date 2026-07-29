Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Đời sống 29/07/2026 10:31

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bàu Cạn đã lập biên bản xem xét dấu vết thân thể đối với cháu K. và hướng dẫn chị Th. chở cháu đi bệnh viện để khám, điều trị; đồng thời tổ chức truy tìm đối với Nguyễn Hữu Nam.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 28/7, UBND xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang phối hợp Công an xã Bàu Cạn xác minh việc bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến phải nhập viện điều trị.

Trước đó, hình ảnh một bé trai có nhiều vết bầm tím, trầy xước ở vùng mặt, nghi do bị đánh, lan truyền trên mạng. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an xã Bàu Cạn đã vào cuộc xác minh.

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Hình ảnh bé trai 3 tuổi bị cha dượng bạo hành. Ảnh: VietNamNet. 

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Bàu Cạn, khoảng 18h30 ngày 26/7, chị N.T.M.T. (20 tuổi, trú tại xã Bàu Cạn) đi giao hàng về, thấy chồng là anh N.H.N. (33 tuổi, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) đang bế cháu N.H.M.K. (3 tuổi, con riêng của chị T.) để dỗ dành.

Theo thông tin báo VietNamNet, khi thấy chị T. về, cháu K. chạy tới ôm mẹ. Nghi con bị đánh, chị T. kiểm tra, phát hiện trên vùng mặt và cổ của cháu K. có nhiều vết thương nên tra hỏi chồng. Nam thừa nhận đã đánh cháu K. và xin lỗi vợ. Sau khi sự việc xảy ra, chị T. chở cháu K. về nhà mẹ ruột ở thôn Tân Lạc, đồng thời đến Công an xã Bàu Cạn trình báo.

Nhận được tin báo, Công an xã Bàu Cạn lập biên bản xem xét dấu vết trên thân thể đối với cháu N.H.M.K., hướng dẫn chị T. đưa cháu đến bệnh viện để khám, điều trị đồng thời tổ chức truy tìm Nguyễn Hữu Nam.

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Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đến sáng 28/7, anh N. đã đến Công an xã Bàu Cạn làm việc. Tại cơ quan công an, anh N. thừa nhận đã dùng tay tát vào mặt và bóp cổ cháu K.. Công an xã Bàu Cạn đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đại diện Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai cho biết qua kiểm tra, bác sĩ không phát hiện tổn thương ở phần đầu. Bệnh nhi K. hiện đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

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