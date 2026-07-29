Đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026, 3 con giáp tha hồ kiếm bạc thu vàng, kinh doanh đắc tài đắc lộc, giàu nhanh chóng mặt, an nhàn hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 29/07/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tha hồ kiếm bạc thu vàng, kinh doanh đắc tài đắc lộc, giàu nhanh chóng mặt, an nhàn hưởng phước vào đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026, Chính Ấn chiếu mệnh, mang đến nguồn năng lượng tri thức và sự bảo hộ cho tuổi Mão. Đây là ngày lý tưởng để học hỏi, nghiên cứu và phát huy sở trường. Bạn sẽ cảm thấy phấn chấn, tự tin và có nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc. Tuy nhiên, cần giữ thái độ khiêm tốn để nhận được nhiều thiện cảm. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026, 3 con giáp tha hồ kiếm bạc thu vàng, kinh doanh đắc tài đắc lộc, giàu nhanh chóng mặt, an nhàn hưởng phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc bình ổn, có một khoản chi tiêu nhỏ cho việc mua sách, tài liệu hoặc khóa học nâng cao trình độ. Đây là khoản đầu tư có lợi cho tương lai nên đừng quá lăn tăn. Ngoài ra, bạn không nên tham gia các trò chơi may rủi hay đầu cơ tích trữ trong ngày này.

 

Tình cảm lãng mạn nhưng có phần mộng mơ. Người độc thân dễ bị cuốn hút bởi người có học thức, tài năng. Hãy cho phép bản thân rung động, nhưng cũng nên tìm hiểu kỹ. Gia đạo yên ấm, các cặp đôi có thể cùng nhau xem một bộ phim ý nghĩa hoặc đọc sách.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ cởi mở, nhiệt tình nên đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Dù gặp khó khăn trong ngày hôm nay, bạn cũng được nhiều người sẵn sàng dang tay giúp đỡ.

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026, 3 con giáp tha hồ kiếm bạc thu vàng, kinh doanh đắc tài đắc lộc, giàu nhanh chóng mặt, an nhàn hưởng phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế xây dựng được quan hệ rộng rãi với khách hàng, đối tác nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bản mệnh có thể sẽ phải khá vất vả nhưng tiền đổ về túi ào ào. Bạn chi tiêu không cần phải lo nghĩ.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bạn chân thành quan tâm đến một người nào đó, đối phương cũng sẽ nhận được tình cảm của bạn và có thể cho đôi bên cơ hội để tiến xa hơn.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026, tuổi Dần nên thận trọng khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Dù là việc quen thuộc đi nữa, bản mệnh cũng nên đề phòng kẻo có kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến bản mệnh trở tay không kịp.

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026, 3 con giáp tha hồ kiếm bạc thu vàng, kinh doanh đắc tài đắc lộc, giàu nhanh chóng mặt, an nhàn hưởng phước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, đối thủ cạnh tranh gay gắt có thể khiến bản mệnh cảm thấy khá mệt mỏi. Tuy nhiên, bản mệnh hãy cố gắng hết sức và giữ chữ tín của mình, bản mệnh sẽ dần tạo dựng được lòng tin cho khách hàng, giữ vững được vị thế của mình trên thị trường.

Hôm nay đem tới tin vui trên phương diện tình cảm cho con giáp này. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy thử cởi mở trò chuyện với đối phương xem sao, bản mệnh có thể sẽ phát hiện ra hai người có nhiều điểm chung.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn vào đúng 20h hôm nay, ngày 28/7/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 2 giờ 5 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi