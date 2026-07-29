Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/7), 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phú quý dư dả, mua nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 29/07/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phú quý dư dả, mua nhà lầu xe hơi trong 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/7) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/7), Tam Hợp cục xuất hiện sẽ mở ra một cánh cửa vận trình đại cát, đem đến sự hanh thông trên mọi phương diện cho tuổi Thìn. Bạn như hổ thêm cánh, mọi kế hoạch đều thuận buồm xuôi gió. Đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu những dự án lớn, mở rộng các mối quan hệ, và đón nhận tình yêu như ý. 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/7), 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phú quý dư dả, mua nhà lầu xe hơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận cực kỳ tốt. Vào buổi chiều, con giáp này có khả năng đón nhận một khoản tiền bất ngờ đến từ các khoản thu ngoài như trúng thưởng nhỏ, hoặc quà từ đối tác. Tuy nhiên, hãy tỉnh táo để tránh lòng tham. Việc quản lý rủi ro cần được đặt lên hàng đầu, không nên dồn hết vốn vào một mối.

Tình duyên rực rỡ. Người độc thân có khả năng rất cao gặp được định mệnh ở một nơi rất đỗi bình thường. Với các cặp đôi, việc cùng nhau dọn dẹp nhà cửa hay tìm lại những kỷ vật cũ sẽ khiến tình cảm thêm sâu sắc, hâm nóng những ký ức đẹp.

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/7), người tuổi Thân và nửa kia dành nhiều thời gian để ở bên nhau. Hai người đang ở vào giai đoạn ngọt ngào nên chỉ cần ở bên nhau, không cần làm việc gì cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/7), 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phú quý dư dả, mua nhà lầu xe hơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của một ai đó vào ngày hôm nay. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho đôi bên có cơ hội để trò chuyện nhiều hơn. Có thể qua những lần trò chuyện, bạn sẽ thấy người ấy có nhiều điểm chung với mình.

Thiên Tài chiếu mệnh, phương diện tài lộc của con giáp này cũng có những tiến triển khả quan. Bạn hoàn thành tốt các hợp đồng đã kí kết nên được trả thù lao và hoa hồng tương xứng. Đôi bên có thể sẽ hợp tác lâu dài với nhau.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/7), quan hệ giữa người tuổi Dần và nửa kia đang trở nên ngày một căng thẳng. Bạn không nên cố tình nói hoặc làm những hành động tổn thương người ấy nếu không muốn tương lai phải hối hận.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/7), 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phú quý dư dả, mua nhà lầu xe hơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi oán trách nửa kia của mình, bạn cũng nên dành thời gian để nhìn nhận lại chính bản thân mình. Có thể những hành động mà bạn luôn cho là đúng lại không phải là điều người ấy mong muốn, vì vậy đôi bên mới mâu thuẫn với nhau.

Thiên Tài che chở, may mắn là phương diện tài lộc của bản mệnh lại phát triển khá hanh thông, thậm chí có người còn phát tài bất ngờ. Hãy sử dụng khoản tiền mà mình đang có thật hợp lý, để tiền có thể tiếp tục đẻ ra tiền.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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