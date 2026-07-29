Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/7/2026, 3 con giáp tiền tiêu không ngớt, vận thế đỏ tưng bừng, may mắn triền miên, nhập hội đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/7/2026, cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Tý những vận may rõ rệt. Nhìn chung, bạn như được tiếp thêm năng lượng, đầu óc minh mẫn và dễ dàng kết nối với những người quan trọng.

Tiền bạc có nhiều tín hiệu tích cực từ các khoản đầu tư hoặc kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên, tử vi ngày mới nhắc nhở bạn cần cẩn trọng trước các con số, đừng để sự hưng phấn làm mờ mắt. Hãy đánh giá rủi ro thật kỹ trước khi xuống tiền, đặc biệt tránh các cam kết mơ hồ.

Sự nghiệp đón nhận vận may về quý nhân phù trợ. Bạn sẽ có những cuộc gặp gỡ, đàm phán vô cùng suôn sẻ, đặc biệt trong khung giờ từ 9h đến 11h sáng. Lúc này, năng lượng của Thân Kim và Tý Thủy hòa hợp, giúp bạn thuyết phục đối tác dễ dàng, ký kết hợp đồng nhanh chóng với hiệu quả gấp đôi.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/7/2026, Chính Ấn nâng bước, người tuổi Mão phát huy được năng lực của mình trong công việc. Bạn thường là người đầu tiên đưa ra các giải pháp, giúp tập thể vượt khỏi khó khăn. Người làm lãnh đạo có thể truyền được cảm hứng cho nhân viên.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã gặt hái được thành công, bạn nên tự hào về bản thân nhưng đừng giậm chân tại chỗ. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa và có tính thử thách hơn cho mình, đừng dừng lại khiến kẻ khác có cơ hội vượt qua.



Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/7/2026, tuổi Dậu có một ngày tài vận hanh thông. Dường như bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng khiến đồng tiền sinh sôi nảy nở, khiến mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế có thể tìm ra con đường phát triển mới phù hợp với năng lực của bản thân. Trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được hưởng lời lãi từ những quyết định đúng đắn trước đó của mình. Bản mệnh còn có thể đưa ra thêm những quyết định chính xác trong hôm nay.

Phương diện tình cảm của con giáp này cũng đón nhận tin vui. Bản mệnh và người ấy đã tháo gỡ được mâu thuẫn trước đó, nhờ đó mà quan hệ đôi bên lại hài hòa, đầm ấm như xưa. Bản mệnh cũng cảm thấy rất trân trọng những gì mà mình đang có được.

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