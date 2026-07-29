Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết

Dinh dưỡng 29/07/2026 11:27

Rau muống giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng người bị đau dạ dày có nên ăn hay không vẫn là thắc mắc của nhiều người. Thực tế, loại rau này có thể mang lại lợi ích hoặc gây khó chịu tùy từng tình trạng bệnh và cách sử dụng.

Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau muống đối với sức khỏe 

Rau muống có tác dụng giảm cholesterol: Rau muống là một loại thực phẩm để những ai đang muốn giảm cân và giảm nồng độ cholesterol trong máu lựa chọn đúng đắn. Từ đó giảm gây xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ...

Rau muống có tác dụng hỗ trợ điều trị thiếu máu: Rau muống có hàm lượng chất sắt dồi dào. Ăn rau muống đúng cách và hợp lý sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu, giúp phụ nữ mang thai bổ sung đầy đủ chất sắt.

Rau muống có tác dụng phòng chống tiểu đường: Những người bị tiểu đường ăn rau muống có khả năng giảm lượng đường huyết trong máu. Vì vậy, ăn rau muống có tác dụng phòng chống tiểu đường.

Rau muống có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch: Rau muống chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu vitamin A, C và beta-carotene, những chất chống oxy hóa này giúp giảm mức cholesterol toàn phần, tránh hình thành các mảng lipid lắng đọng gây xơ vữa động mạch vành, từ đó giảm nguy cơ hình thành các cơn đau tim, đột quỵ. Bên cạnh đó, trong rau muống có chứa Magie, giúp giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị đau dạ dày có ăn được rau muống không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người bị đau dạ dày vẫn có thể ăn rau muống, nhưng cần tùy vào tình trạng bệnh. Với người bị táo bón hoặc hội chứng ruột kích thích, chất xơ trong rau muống giúp làm mềm phân và hỗ trợ tiêu hóa. Ngược lại, người bị viêm loét dạ dày nên thận trọng vì chất xơ không hòa tan có thể gây đầy bụng, khó chịu. Nếu ăn, nên nấu chín kỹ, dùng lượng vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu rau muống?

Theo khuyến nghị về lượng rau xanh hàng ngày, người trưởng thành có thể ăn khoảng 242 g lá rau muống hoặc khoảng 121 g nếu sử dụng cả thân và lá. Trong khi đó, khuyến nghị tại Anh là khoảng 80 g rau đã chế biến mỗi ngày. Duy trì lượng rau hợp lý giúp cơ thể bổ sung đầy đủ chất xơ và vi chất cần thiết mà không gây áp lực cho hệ tiêu hóa. 

Những lưu ý khi ăn rau muống

Dù là phụ nữ mang thai hay phụ nữ sau sinh và những người bình thường đều ăn được rau muống, nhưng cần lưu ý một số điều sau đây khi ăn rau muống nhằm phát huy tối đa hiệu quả của rau muống cũng như phòng ngừa các rủi ro không mong muốn:

Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chế biến rau muống chín kỹ: Trong rau muống có nhiều ký sinh trùng, ví dụ như ký sinh trùng sán lá ruột. Vì vậy khi ăn rau muống cần chế biến kỹ để tiêu diệt các ký sinh trùng gây bệnh cho cơ thể. Nên rửa sạch rau rồi ngâm nước muối loãng hoặc dung dịch rửa rau trong 30 phút!

Ăn rau muống với liều lượng vừa phải: Sử dụng rau muống làm rau xanh bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày là tốt, nhưng chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không quá 300g/ngày.

Các trường hợp không nên ăn rau muống: Những trường hợp suy nhược cơ thể nặng, hư hàn, có vết thương trên da thì không nên dùng rau muống. Đợi các triệu chứng trên khỏi hẳn thì mới nên dùng.

Rẻ như rau ngoài chợ nhưng dùng đúng cách, loại hạt này thành 'bảo bối' bổ tim, chắc xương ít ai biết

Rẻ như rau ngoài chợ nhưng dùng đúng cách, loại hạt này thành 'bảo bối' bổ tim, chắc xương ít ai biết

Hạt bí ngô không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đặc biệt nhưng không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   rau muống Lợi ích của rau muống dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Cuối tháng 7 (31/7/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Cuối tháng 7 (31/7/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết

Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết

Dinh dưỡng 52 phút trước
Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài nhả vía, đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù trong 3 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài nhả vía, đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 29/7/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 29/7/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h ngày 30/7/2026, 3 con giáp đón nhận tin vui Tài Lộc, làm đâu thắng đó, nghỉ ngơi trên đống vàng, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Đúng 7h ngày 30/7/2026, 3 con giáp đón nhận tin vui Tài Lộc, làm đâu thắng đó, nghỉ ngơi trên đống vàng, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Thế giới 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến sau ngày 29/7/2026

3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến sau ngày 29/7/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai tây mọc mầm có ăn được không? Sự thật về nguy cơ ngộ độc ai cũng nên biết

Khoai tây mọc mầm có ăn được không? Sự thật về nguy cơ ngộ độc ai cũng nên biết

Loại quả tím ngắt rẻ như cho ngoài chợ: 'Vũ khí' ngầm giúp hạ đường huyết, chặn đứng tiểu đường cực đỉnh

Loại quả tím ngắt rẻ như cho ngoài chợ: 'Vũ khí' ngầm giúp hạ đường huyết, chặn đứng tiểu đường cực đỉnh

Rẻ như rau ngoài chợ nhưng dùng đúng cách, loại hạt này thành 'bảo bối' bổ tim, chắc xương ít ai biết

Rẻ như rau ngoài chợ nhưng dùng đúng cách, loại hạt này thành 'bảo bối' bổ tim, chắc xương ít ai biết

Đừng bỏ qua loại rau rẻ bèo mọc khắp nơi: Vừa là món ăn ngon, vừa "thần dược" đại bổ cho sức khỏe

Đừng bỏ qua loại rau rẻ bèo mọc khắp nơi: Vừa là món ăn ngon, vừa "thần dược" đại bổ cho sức khỏe

Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều là thuốc quý: Giúp tăng sức đề kháng, đại bổ tim gan

Đừng bỏ qua loại cây từ lá đến quả đều là thuốc quý: Giúp tăng sức đề kháng, đại bổ tim gan

Loại rau bờ ruộng tên lạ hoắc: "Thuốc quý" giúp lợi tiểu, chống viêm cực đỉnh ít ai biết

Loại rau bờ ruộng tên lạ hoắc: "Thuốc quý" giúp lợi tiểu, chống viêm cực đỉnh ít ai biết