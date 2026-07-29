Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Thế giới 29/07/2026 09:40

Động đất mạnh gây thiệt hại nặng cho một trung tâm thương mại và một nhà máy ở Nhật Bản, khiến ít nhất 5 người chết.

Theo thông tin báo Tiền Phong, Tầng hai của trung tâm thương mại Aeon Mall tại thị trấn Kashima bị sập trong trận động đất xảy ra chiều nay (28/7), đến nay chưa xác định được bao nhiêu người mắc kẹt. Hãng tin Kyodo dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, khoảng 20 - 30 nhân viên đang mất tích, trong khi một số người khác đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.

Khu vực xảy ra động đất nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 900km về phía tây nam. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, cảnh báo sóng thần đối với các vùng biển Ariake và Yatsushiro ngoài khơi bờ tây tỉnh Kumamoto cùng 3 tỉnh lân cận đã được hủy bỏ sau 2 giờ đồng hồ.

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích - Ảnh 1
Hiện trường trung tâm thương mại Aeon Mall bị sập. Ảnh: Báo Thanh Niên (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết đã có báo cáo về hư hại đường sá, cầu cống và nhà cửa, cùng với tình trạng mất điện và cháy nổ, nhưng vẫn chưa thể xác minh đầy đủ.

Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại tại các công trình công cộng hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng. Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản thông báo không phát hiện bất thường tại 3 nhà máy điện hạt nhân ở khu vực lân cận.

Theo Kyodo, bệnh viện ở thành phố Yatsushiro đã tiếp nhận khoảng 40 người bị thương, trong khi khoảng 50 người khác được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Kumamoto.

Các tuyến tàu cao tốc Shinkansen và tàu địa phương trên đảo Kyushu đã tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Đường băng tại sân bay Aso Kumamoto cũng phải đóng cửa và chưa biết khi nào sẽ khôi phục hoạt động.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã điều máy bay đến khu vực để đánh giá tình hình.

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích - Ảnh 2
Ống khói tại nhà máy bị sập ở tỉnh Kumamoto. Ảnh: Báo Thanh Niên (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, 1 đoàn tàu đã trật bánh và đổ nghiêng tại ga Yatsushiro, những bức tường đá của lâu đài Kumamoto bị hư hại.

“Tôi nhớ lại trận động đất Kumamoto cách đây 10 năm và thực sự rất sợ hãi”, ông Hiroki Shimoda, một quan chức tại tòa thị chính thị trấn Mifune, cho biết sau khi chứng kiến ngói từ mái nhà gần đó rơi xuống đất. Tỉnh Kumamoto từng hứng chịu trận động đất nghiêm trọng vào năm 2016, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Theo thông tin báo Thanh Niên dẩn tin trước đó, Kyodo News dẫn thông báo từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ghi nhận trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto thuộc miền nam của Nhật Bản.

Trận động đất nói trên xảy ra vào lúc 16 giờ 27 phút (giờ địa phương), với tâm chấn ở độ sâu 10 km. Cảnh báo sóng thần đã lập tức được ban hành, nhưng sau đó đã được dỡ bỏ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trong 2 - 3 ngày tới, do nguy cơ xuất hiện các đợt dư chấn.

Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất mạnh 6,1 độ richter, tâm chấn sâu khoảng 15km

Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất mạnh 6,1 độ richter, tâm chấn sâu khoảng 15km

Tâm chấn của trận động đất xảy ra lúc 8h08 ngày 19/6 (giờ địa phương) được xác định ở vị trí 42,8 độ vĩ bắc và 146,4 độ kinh đông, cách thành phố Nemuro khoảng 107km về phía đông nam, ở độ sâu khoảng 15km.

Xem thêm
Từ khóa:   động đất ở Nhật Bản sập trung tâm thương mại Aeon tin thế giới

TIN MỚI NHẤT

Cuối tháng 7 (31/7/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Cuối tháng 7 (31/7/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết

Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết

Dinh dưỡng 53 phút trước
Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài nhả vía, đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù trong 3 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài nhả vía, đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 29/7/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 29/7/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 7h ngày 30/7/2026, 3 con giáp đón nhận tin vui Tài Lộc, làm đâu thắng đó, nghỉ ngơi trên đống vàng, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Đúng 7h ngày 30/7/2026, 3 con giáp đón nhận tin vui Tài Lộc, làm đâu thắng đó, nghỉ ngơi trên đống vàng, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Thế giới 2 giờ 41 phút trước
3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến sau ngày 29/7/2026

3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến sau ngày 29/7/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, hơn 80 người thương vong

NÓNG: Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, hơn 80 người thương vong

NÓNG: Phát hiện độc tố trong sữa công thức trẻ em, thu hồi khẩn cấp hơn 60.000 hộp

NÓNG: Phát hiện độc tố trong sữa công thức trẻ em, thu hồi khẩn cấp hơn 60.000 hộp