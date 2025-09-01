Afghanistan: Động đất mạnh 6,0 độ richter, ít nhất 250 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương

Thế giới 01/09/2025 13:10

Theo báo Lao Động, các quan chức của Taliban cho biết, ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương tại Afghanistan sau trận động đất 6,0 độ richter đêm 31/8.

Theo báo Lao Động, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra tại thành phố Jalalabad của Afghanistan, gần biên giới với Pakistan vào ban đêm.

Afghanistan: Động đất mạnh 6,0 độ richter, ít nhất 250 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường trận động đất đêm 31/8 ở đông Afghanistan. Ảnh: ZNews (Ảnh: X/Tahir Khan)

Vì trận động đất xảy ra ở vùng núi hẻo lánh, nên "sẽ cần thời gian để có được thông tin chính xác thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng. Chúng tôi đã triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn và huy động hàng trăm người để giúp đỡ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng", Sharafat Zaman, người phát ngôn của Bộ Y tế Công cộng Afghanistan, cho biết.

Afghanistan: Động đất mạnh 6,0 độ richter, ít nhất 250 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương - Ảnh 2
Động đất ở Afghanistan gây thương vong nặng nề. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo ZNews, Jalalabad là một thành phố thương mại sầm uất do nằm gần nước láng giềng Pakistan và là cửa khẩu biên giới quan trọng giữa hai nước. Mặc dù dân số khoảng 300.000 người nhưng khu vực đô thị của thành phố được cho là lớn hơn nhiều.

Hầu hết tòa nhà đều là nhà thấp tầng, chủ yếu bằng bê tông và gạch, các khu vực ngoại vi bao gồm những ngôi nhà được xây bằng gạch bùn và gỗ. Nhiều ngôi nhà được xây dựng kém chất lượng.

Thành phố Jalalabad cũng có ngành nông nghiệp và trồng trọt phát triển, bao gồm trái cây họ cam quýt và lúa gạo, với sông Kabul chảy qua thành phố.

Afghanistan: Động đất mạnh 6,0 độ richter, ít nhất 250 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương - Ảnh 3
Taliban đang di chuyển người bị thương trong động đất bằng trực thăng. Ảnh: Báo Lao Động. 

Afghanistan đặc biệt dễ xảy ra động đất do nằm trên đỉnh một số đường đứt gãy, nơi giao nhau của mảng kiến ​​tạo Ấn Độ và Á - Âu. Địa hình đồi núi ở miền đông Afghanistan cũng dễ xảy ra sạt lở đất, khiến các lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn trong tiếp cận.

Trận động đất mới nhất ở Afghanistan đặc biệt tàn khốc vì xảy ra khá nông, chỉ 8km, dẫn đến sức tàn phá lớn hơn nhiều dù cường độ trận động đất này chỉ ở mức trung bình. Khoảng 1.000 người chết và nhiều người khác bị thương vào năm 2022 khi động đất mạnh 5,9 độ richter xảy ra ở miền đông Afghanistan. Đó cũng là một trận động đất nông.

