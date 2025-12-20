Công bố danh sách 26 sản phẩm trong vụ sữa giả Hiup

Trong đó, bị can Hoàng Quang Thịnh và bị can Nguyễn Văn Minh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding), La Khắc Minh (Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị truy tố về 3 tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.

Theo thông báo Pháp Luật TP.HCM , VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holdings cùng 17 bị can khác trong vụ án sữa giả Hiup.

Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.

Theo cáo trạng, khi sản xuất, các bị can đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh trong đường dây sản xuất sữa giả. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là 6.695 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, CQĐT đã thu thập, trưng cầu giám định với 277 mẫu/36 loại sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Nature Made.

Căn cứ 13 kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và những tài liệu chứng cứ, xác định 26 loại sản phẩm là hàng giả. Các sản phẩm này gồm:

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương cacao: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương táo: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương vani: Công thức sản xuất thiếu 4 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Chitose New: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 6 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HIWEIGHT: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 14 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung GANOLA MUM: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 3 chỉ tiêu dưới 70%.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung DIASURE CANXI hương chuối: Không đưa đủ hàm lượng nguyên liệu Vitamin K2 (MK47) trong công thức sản xuất; Có 5 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung DIASURE CANXI hương lúa mạch: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASURE NEW#1: Hàm lượng 7 nguyên liệu đưa vào công thức sản xuất dưới 70%: Có 23 chỉ tiêu dưới 70%.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASURE CANXI#1: Công thức sản xuất thiếu 15 thành phần nguyên liệu; Có 8 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng JIMBO GOLD: Công thức sản xuất thiếu thành phần nguyên liệu Axit Linoleic; Có 8 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng HIUP GOLD: Thay đổi nguyên liệu sản xuất; có 5 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Hiup: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng Hiup 27 hương vani: Công thức sản xuất (lần 1) thiếu 9 thành phần nguyên liệu; Công thức sản xuất (lần 2) thiếu 8 thành phần nguyên liệu; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ACTIPRO: Công thức sản xuất thiếu thành phần nguyên liệu sữa bột béo...; Có 10 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng WEKI: Lệnh sản xuất không có thành phần nguyên liệu Ferrochel...; Có 10 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng WEKI IQ: Không đưa nguyên liệu Lutein và không đưa đủ hàm lượng nguyên liệu Omega 3... vào công thức sản xuất; Có 12 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASOMALT+: Công thức thiếu 6 thành phần nguyên liệu; Có 13 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung GOLDILAC GROW: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu Sắt... vào công thức sản xuất; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng GOLDILAC GROW I: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu Sắt... vào công thức sản xuất; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung FALIGOLD+ hương lúa mạch: Công thức thiếu 10 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung FALIGOLD+ hương vani: Công thức thiếu 10 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung BOCASURE GREEN HEALTH: Công thức thiếu 13 thành phần nguyên liệu; Có 12 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung OVISURE CANXI hương chuối: Công thức thiếu 12 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GOLDEN GOUT+: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu kẽm... vào công thức sản xuất; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Healyn Canxi: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu chất béo, Omega 3... vào công thức sản xuất; Có 17 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm sữa HIUP 27 được xác định là hàng giả. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Như báo Thanh Niên đưa tin, theo cáo trạng, Công ty Nature Made được thành lập bởi nhóm bị can Thịnh, Khắc Minh và Văn Minh, với mục đích sản xuất các sản phẩm để phân phối cho "hệ sinh thái" Z Holding bán tới tay người tiêu dùng.

Với mục đích giảm giá thành sản phẩm, các bị can chỉ đạo xây dựng định mức nguyên liệu sản phẩm không đúng với hồ sơ đã đăng ký, bằng cách thay thế, bỏ bớt, giảm hàm lượng nguyên liệu hoặc không bổ sung nguyên liệu đơn chất đối với vitamin, khoáng chất hỗn hợp, không thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm sau khi thay đổi công thức.

Quá trình sản xuất, nếu thấy sản phẩm bị vón cục, không tan hoặc có mùi ngấy, các bị can tiếp tục thay đổi công thức bằng cách bỏ bớt, thay thế hoặc thêm nguyên liệu. Các sản phẩm này tiếp tục không thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu dinh dưỡng trước và sau khi sản xuất.

Để xây dựng mạng lưới phân phối, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh chủ trương thành lập 26 hệ thống bán hàng theo mô hình trưởng nhóm, phó trưởng nhóm và tiếp tục phân tầng, tổ chức thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.

26 hệ thống này sẽ thực hiện bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOL) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (chiếm doanh thu chủ yếu).

Khi có khách hàng đặt mua hàng, nhân viên bán hàng cập nhật trên phần mềm quản trị bán hàng theo dõi đơn hàng; các đơn vị vận chuyển giao hàng và thu hộ tiền hàng chuyển về cho Công ty Z Holding giao cho kế toán hạch toán tập trung trên toàn hệ thống.

Với quy trình như đã nêu, từ năm 2023 - tháng 5.2025, nhà máy Nature Made đã sản xuất và bán 74 loại sản phẩm, với tổng số lượng gần 11 triệu lon/hộp/gói.

Kết quả điều tra đến nay xác định 26 sản phẩm được kết luận là hàng giả, với tổng số lượng sản xuất hơn 4,5 triệu lon/sản phẩm, tổng doanh thu thu về hơn 417 tỉ đồng.