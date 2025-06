Vụ sữa giả Hiup 27: Một lon sữa sản xuất hết 87.000 đồng, bán 546.000 đồng, tổng thu hơn 6.700 tỷ đồng

Theo thông tin báo Dân Trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 10 bị can về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Một trong những sản phẩm giả do các đối tượng sản xuất là sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27.

Theo cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Z Holding do Hoàng Quang Thịnh làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch, có một hệ sinh thái hàng chục doanh nghiệp con, hàng trăm hộ kinh doanh nhỏ lẻ.