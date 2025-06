Theo báo Tiền Phong , ngày 21/6, Công an phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm xe máy tại một kí túc xá vừa xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Các sinh viên cho biết, xe máy được mua trả góp để đi học và làm thêm. Sáng ngủ dậy không thấy xe máy đâu và biết đã bị lấy trộm, các em sinh viên bật khóc, trình báo vụ việc đến chủ kí túc xá.

Đại diện kí túc xá cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của sinh viên, họ lập tức trình báo đến cơ quan công an.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc cổng sắt bị đối tượng cạy bung chốt. Kí túc xá có 4 dãy với khoảng 70 phòng. Nơi đây, ngoài sinh viên còn có một số người đã ra trường, đi làm.

Đây là kí túc xá do người dân xây dựng, hợp tác với trường đại học trên địa bàn Bình Dương để sinh viên thuê với mức giá thấp hơn nhiều so với nhà trọ bên ngoài.

Cửa cổng KTX bị trộm phá hỏng. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Đây là lần đầu tiên kí túc xá xảy ra vụ mất trộm. Đại diện kí túc xá cho biết, họ thường xuyên nhắc nhở sinh viên bảo quản tài sản, đưa xe máy vào phòng trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình an ninh trong khu vực được đảm bảo, do đó sinh viên chủ quan, để xe máy bên ngoài. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM, đã bắt giữ kẻ trộm xe máy giữa ban ngày. Cụ thể theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 20/6, người đàn ông đi bộ trong con hẻm trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu) rồi đi vào nhà dân lấy trộm chiếc xe máy dựng trong sân. Ngay sau khi nổ máy tẩu thoát thì người dân cùng công an phát hiện truy đuổi.