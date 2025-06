Lúc Huy quay lại thì thấy chị Paris E L thả con chó của chị chạy quanh chỗ chị đang ngồi. Khi con chó chạy cách xa cả hai khoảng 3 mét thì Huy thấy ông C từ xa chạy đến dùng cây gậy nhựa đuổi đánh con chó. Huy và Paris E L đi lại tranh cãi thì ông C nói không được để chó chạy trên phố đi bộ, đã có bảng cấm.

Thời điểm ông NXC - bảo vệ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ bị đánh vào đầu, bất tỉnh tại chỗ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau đó, ông C dùng cây dùi cui thúc vào vùng bụng của chị Paris E L nên chị này đá vào chân ông C. Huy thấy vậy nên can ngăn, ông C tiếp tục đi đến đánh 5 cái vào đầu, mặt chị chị Paris E L. Huy liền đánh lại 5 cái vào đầu, mặt ông C. Ông C bỏ chạy thì bị Huy đuổi theo đánh thêm 3 cái nữa.

Lúc này, mọi người xung quanh can ngăn nên Huy và chị Paris E L bỏ đi. Ông C liền lấy thanh sắt ở bồn cây rồi đi lại về Huy và chị Paris E L tranh cãi. Huy giật được thanh sắt ông C đang cầm và đánh 2 cái vào vai và đầu của ông C khiến ông té xuống đường.

Huy và chị Paris Elise Le bỏ đi về thì bị người dân xung quanh giữ lại. Cả hai sau đó được Công an phường Bến Nghé, quận 1 đến đưa về trụ sở để làm việc.

Ông C được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Ông C bị thương tích 4% và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Huy.