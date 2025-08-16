Sở Y tế Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu báo cáo trường hợp sự cố y khoa liên quan đến Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (Địa chỉ 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, Thanh Hóa).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 16/8, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa báo cáo làm rõ trách nhiệm liên quan tới vụ việc một bé trai 6 tháng tuổi tử vong trong quá trình chuyển từ phòng khám tư vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, vào sáng 13/8, chị N.T.V. đưa con trai T.T.Đ.K. (6 tháng tuổi; ngụ phường Phong Thái, TP Huế; đang ở với ông bà ngoại tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa) tới Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (số 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), để thăm khám do cháu bú khó.

Tại đây, các bác sĩ đánh giá dính thắng lưỡi độ 4 và có chỉ định can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Bệnh nhân được đánh giá tình trạng sức khỏe ổn định đủ điều kiện để can thiệp thủ thuật.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày 13/8, cháu K. được tiến hành tiêm tê tại chỗ dưới lưỡi bằng một lượng nhỏ Lidocain 1%. Ngay sau tiêm xong bệnh nhi xuất hiện tím tái, khó thở.

Xác định bệnh nhi có triệu chứng của phản vệ độ 4, các bác sĩ tiến hành can thiệp nhưng không có chuyển biến. Bé trai sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu.

Cơ sở phòng khám tư, nơi bé trai 6 tháng tuổi tới khám, tiến hành thủ thuật gặp sự cố và tử vong sau đó - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Công lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Văn Tráng cho biết: Khoảng 8h40 ngày 13/8, bệnh viện có tiếp nhận 1 bệnh nhi 6 tháng tuổi chuyển từ Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung trong tình trạng rất nặng, tim ngừng đập. Các bác sỹ đã tiến hành can thiệp, hô hấp thấy nhịp tim trở lại.

“Tình huống khẩn cấp được kích hoạt để nhanh chóng cứu sống bệnh nhi nhưng tới khoảng 12h cùng ngày, cháu K. không qua khỏi, gia đình xin về nhà lo liệu. Chúng tôi đã báo cáo cấp trên về sự việc này để có hướng chỉ đạo”, ông Tráng nói.

Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung thuộc Công ty TNHH - Trung Tâm Y Khoa 261. Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Tường Vi.

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt Liên quan đến vụ cụ bà bị bóp cổ tử vong xảy ra vào tối 14/8 tại phường Tân Uyên, TPHCM (phường Tân Uyên, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), ngày 16/8, gia đình vẫn đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-6-thang-tuoi-tu-vong-sau-khi-can-thiep-y-khoa-tai-phong-kham-tu-739963.html