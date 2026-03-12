Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Đời sống 12/03/2026 09:33

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn một xe tải vận chuyển hơn 2,6 tấn thực phẩm 'bẩn', bao gồm nội tạng, xương ống và chân trâu không rõ nguồn gốc. Do tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ, toàn bộ số hàng hóa này đã bị lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 12/3, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) và các lực lượng chức năng xử lý tiêu hủy hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ - Ảnh 1
Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn gồm:nội tạng, xương ống, mỡ động vật, chân trâu. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Khoảng 23h ngày 10/3, trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 2,6 tấn nội tạng, xương ống, mỡ động vật, chân trâu.

Theo thông tin báo Tiền Phong, thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là Trần Văn T. (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố đối với 14 bị can vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện thực phẩm bẩn tin mới thực phẩm không rõ nguồn gốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Đúng 3 ngày tới (15/3), 3 con giáp tới thời hoàng kim hứng đủ Lộc Trời, đại Cát đại Lợi, an cư lạc nghiệp, mua nhà tậu xe

Đúng 3 ngày tới (15/3), 3 con giáp tới thời hoàng kim hứng đủ Lộc Trời, đại Cát đại Lợi, an cư lạc nghiệp, mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Vì sao Triệu Vy tiếp tục bị đóng băng 9 triệu NDT cổ phiếu?

Vì sao Triệu Vy tiếp tục bị đóng băng 9 triệu NDT cổ phiếu?

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Đúng 12h hôm nay, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h hôm nay, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/3/2026, 3 con giáp tiền tài đến tay, lên đời đổi vận, giàu có trong chớp mắt, làm gì cũng như ý

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/3/2026, 3 con giáp tiền tài đến tay, lên đời đổi vận, giàu có trong chớp mắt, làm gì cũng như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/3/2026, Ngọc Hoàng 'mở kho tiền', xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/3/2026, Ngọc Hoàng 'mở kho tiền', xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông sau nhà tử vong thương tâm

Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông sau nhà tử vong thương tâm

Danh tính kẻ tưới xăng đốt người bán ve chai vì... tiếng rao

Danh tính kẻ tưới xăng đốt người bán ve chai vì... tiếng rao

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm