Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Đời sống 12/03/2026 09:33

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn một xe tải vận chuyển hơn 2,6 tấn thực phẩm "bẩn", bao gồm nội tạng, xương ống và chân trâu không rõ nguồn gốc. Do tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ, toàn bộ số hàng hóa này đã bị lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 12/3, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) và các lực lượng chức năng xử lý tiêu hủy hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ - Ảnh 1
Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn gồm:nội tạng, xương ống, mỡ động vật, chân trâu. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Khoảng 23h ngày 10/3, trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 2,6 tấn nội tạng, xương ống, mỡ động vật, chân trâu.

Theo thông tin báo Tiền Phong, thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là Trần Văn T. (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.

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