Thanh Hóa: Bắt nóng 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

Đời sống 15/02/2026 09:39

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 17 bị can trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả mà Công an tỉnh Thanh Hóa mới triệt phá.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 15/2, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết trên cơ sở kiểm sát chặt chẽ tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 17 bị can trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả mà Công an tỉnh Thanh Hóa mới triệt phá.

Theo VKSND tỉnh Thanh Hóa, đây đều là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Thanh Hóa: Bắt nóng 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn - Ảnh 1
17 bị can trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả mà Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, ngày 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn.

26 đối tượng liên quan các đường dây cũng bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Theo công an, sau thời gian xác minh, ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phá chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm (viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, trú phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) cầm đầu.

Đến ngày 30/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội, khám xét thêm 4 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc và địa điểm cất giấu hàng hóa trong đường dây do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990), cùng trú tại thành phố Hà Nội, cầm đầu.

Khám xét các địa điểm là nơi sản xuất, làm việc và cất giấu hàng hóa của các đường dây này tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, cảnh sát thu giữ 7.170 hộp thuốc và thực phẩm các loại. Trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm.

Thanh Hóa: Bắt nóng 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn - Ảnh 2
Số thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn được Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Các loại thuốc, thực phẩm bị thu giữ gồm: viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp…

Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất, gồm: 1,1 tấn viên nén; hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác; cùng 15 loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, hoàn thiện sản phẩm.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với số lượng phụ gia như trên, nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỉ đồng.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, đường dây sản xuất đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

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Từ khóa:   thực phẩm chức năng giả khởi tố bị can tin đời sống

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