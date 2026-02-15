3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026

Tâm linh - Tử vi 15/02/2026 10:30

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới.

Tuổi Dần

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ thăng tiến không ngừng và suôn sẻ vượt bậc. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn. 

Về vận trình tình cảm, con giáp may mắn này nếu đã yên bề gia thất cũng sẽ tận hưởng một ngày hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Chính gia đình đã tạo thêm sức mạnh và động lực để người tuổi Tỵ cố gắng phấn đấu mỗi ngày.

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có vận trình sự nghiệp gặp nhiều may mắn. Biết trước được điều này bản mệnh nên chuẩn bị một kế hoạch thật kĩ càng và hoàn hảo, rồi cứ theo đó mà thực hiện rồi mọi chuyện sẽ suôn sẻ và thuận lợi, không có gì phải bối rối hay lo lắng cả.

May mắn hơn, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, giúp ích cho công việc sau này, đồng thời phát hiện những điểm yếu cần phải khắc phục nhanh chóng.

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thêm rộng mở và khởi sắc hơn. Hơn nữa, ưu thế của con giáp này là bạn biết nắm bắt thời cơ rất tốt, biết cách lựa chọn đúng thời điểm có các điều kiện khách quan có lợi để thể hiện năng lực của mình.

Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng rất tốt. Các cặp vợ chồng ngày càng gắn kết và hợp tìm được tiếng nói chung trong nhiều việc, không còn những mâu thuẫn tranh cãi nữa, cả gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui liên tiếp.

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài trao may mắn đúng 12h ngày 15/2/206, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Thần Tài trao may mắn đúng 12h ngày 15/2/206, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Sao quốc tế 19 phút trước
Đúng 16h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 16h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc, mọi điều hành thông

Nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc, mọi điều hành thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

Sống khỏe 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 54 phút trước
Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Virus Nipah có thể lây từ người sang người, 3 đường lây truyền phổ biến nhất hiện nay

Virus Nipah có thể lây từ người sang người, 3 đường lây truyền phổ biến nhất hiện nay

Tin y tế 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 16h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc, mọi điều hành thông

Nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc, mọi điều hành thông

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), 3 con giáp đi đâu cũng có Thần Phật phù trợ, Quý Nhân giúp đỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng

Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), 3 con giáp đi đâu cũng có Thần Phật phù trợ, Quý Nhân giúp đỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 16/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 16/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Trong 2 ngày cuối năm Ất Tỵ (28, 29 Tết), Thần Tài vẫy gọi 3 con giáp TÀI LỘC HỒNG PHÁT, an yên hưởng phú quý, ngồi êm trên đống tiền

Trong 2 ngày cuối năm Ất Tỵ (28, 29 Tết), Thần Tài vẫy gọi 3 con giáp TÀI LỘC HỒNG PHÁT, an yên hưởng phú quý, ngồi êm trên đống tiền